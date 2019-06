So viele Flüchtlinge wie nie: Vorbild Deutschland

Osnabrück. Kriege, Hunger, Armut, Gewalt: Die Gründe, weshalb Menschen aus ihrer Heimat fliehen, sind so vielfältig wie bekannt. Und obwohl die Zahl der Flüchtlinge Jahr für Jahr steigt, hat die Weltgemeinschaft keine Strategie, das komplexe Problem zu lösen. Einzig Deutschland bekommt ein Lob. Zu recht.

Mehr als 70 Millionen Flüchtlinge gab es 2018, so viele wie nie. Die Zahl steigt seit Jahren, es ist ein Problem mit Ansage.

Eigentlich müsste die Welt gemeinsam nach Lösungen suchen. Doch das Thema ist komplex und vor allem unangenehm für jene Machthaber, die direkt oder indirekt Mitschuld tragen an der Misere. Denn immer noch sind es Kriege und Konflikte, die die meisten Menschen in die Flucht treiben.

Was also ist zu tun? Es gilt, Fluchtursachen zu bekämpfen. Dazu gehört die internationale Krisendiplomatie genauso wie das Abstellen von Missständen, die der globale Handel verursacht. Vor allem reiche Länder seien hier gefragt, so UN-Hochkommissar Filippo Grandi. Er hat recht. Entwicklungshilfe hilft nicht zuletzt den Helfenden.

Mit Blick auf Deutschland indes muss man sagen: Allen hitzigen Debatten zum Trotz verhält sich Deutschland vorbildlich. Kein EU-Land hat mehr Flüchtlinge aufgenommen, keines fördert Integration so sehr. Auch wenn nicht alles gut läuft: Die Leistung, die Deutschland bei der Flüchtlingshilfe zeigt, ist aller Ehren wert. Auch das muss mal gesagt werden.

Allerdings wird es Zeit, die Lasten fairer zu verteilen. Dabei hilft Pragmatismus: Eine Einigung auf Verteilquoten ist illusorisch? Dann müssen sich die EU-Staaten, die sich verweigern, anders beteiligen, zum Beispiel monetär. Die Sache eilt: Experten schätzen, dass die Flüchtlingszahl weiter steigt.