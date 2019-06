Leipzig. Fridays-for-Future-Aktivisten stürmen einen Vortrag von Christian Lindner an der Uni in Leipzig. Als der FDP-Politiker ein Gesprächsangebot unterbreitet, verlassen die Demonstranten jedoch den Saal.

FDP-Chef Christian Lindner ist kein Freund der Klimabewegung Fridays for Future. Unbeliebt machte er sich vor allem mit der Aussage, Klimaschutz sei nichts für Schüler, sondern eine Sache für Profis." Seitdem liegen Lindner und Fridays for Future im Clinch. Wie sich am Dienstagabend auch wieder in Leipzig zeigte.

Lindner mit Gesprächsangebot

Lindner wollte bei den „Wirtschaftspolitischen Gesprächen“ vor Studenten an der Uni Leipzig einen Vortrag halten, als er plötzlich mit Schülern sprach, die aber nicht mit ihm sprechen wollten.

In einem Video ist zu sehen, wie während des Vortrags eine Schülergruppe von Fridays-for-Future den Saal stürmte. Auf dem Podium hielten die jungen Aktivisten Transparente in die Höhe.

Lindner ließ sich von dem Protest nicht beirren und reagierte prompt. Der FDP-Mann zitierte den Soziologen Jürgen Habermas und unterbreitete den Demonstranten ein Gesprächsangebot: "Heute ist der 90. Geburtstag von Jürgen Habermas. Der hat einmal gesagt: In der Demokratie muss es herrschaftsfreien Diskurs geben und den zwanglosen Zwang des besseren Arguments. Deswegen: Hier stehen dürft ihr. Hier liegen und schlafen dürft ihr. Stören dürft ihr nicht. Euch zu Wort melden und diskutieren ist herzlich willkommen.“

"Moment, Sie wollen doch jetzt nicht wirklich gehen?“

Auf das Gesprächsangebot gingen die „Fridays for Future“-Aktivisten allerdings nicht ein, sondern beließen es bei Parolen. Lautstark skandierten sie: „Climate Justice now!“, dann endete der Protest.

Lindner wandte sich noch an eine Teilnehmerin der Protestaktion: „Moment, Sie wollen doch jetzt nicht wirklich gehen?“, fragte er. Die Jugendliche nickte nur, Lindner ließ nicht locker: „Aber sie können doch nicht einfach stummen Protest machen und brüllen und das Gespräch zu suchen.“ Doch von der Aktivistin kam nichts mehr, Sie las nur noch etwas von ihrem Smartphone-Bildschirm ab, das aber nicht zu verstehen war. Begleitet von Schmährufen verließen die Klimaaktivisten den Saal.