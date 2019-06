Osnabrück. Die EU rät ihren Mitgliedstaaten, das Alter zur Teilnahme an Europäischen Bürgerinitiativen auf 16 Jahre abzusenken. Die Bundesregierung scheut diesen Schritt - sehr zum Missfallen der Grünen.

Die Bundesregierung will von der Möglichkeit, Jugendlichen die Teilnahme an der Europäischen Bürgerinitiative (EBI) zu ermöglichen, keinen Gebrauch machen. Das geht aus einem Referentenentwurf aus dem Bundesinnenministerium für eine Gesetzesänderung hervor, der unserer Redaktion vorliegt.

Darin heißt es: "Daneben ermöglicht die neue EBI-Verordnung den Mitgliedstaaten, das Mindestalter für die Unterstützung einer EBI von der Kopplung an das Mindestalter für das aktive Wahlrecht bei den Wahlen zum Europäischen Parlament zu lösen und auf 16 Jahre herabzusenken. Von dieser Option macht der Gesetzesentwurf keinen Gebrauch."



Bei den Grünen stößt das auf Kritik - zumal es in der Antwort auf eine Anfrage der Partei seitens der Bundesregierung hieß, eine mögliche Absenkung werde noch geprüft.

"Die Große Koalition philosophiert nach ihrem Rezo-Trauma noch darüber, wie sie jungen Menschen besser zuhören will. Jetzt hat die Bundesregierung mit der Umsetzung der erneuerten Europäischen Bürgerinitiative konkret die Möglichkeit, die politische Partizipation junger Menschen zu verbessern, und entscheidet sich bewusst dagegen. Kaum zu glauben, aber wahr", sagte die europapolitische Sprecherin der Grünen im Bundestag, Franziska Brantner, unserer Redaktion.

"Die Groko sollte hier wirklich den Spielraum des europäischen Gesetzes für die Beteiligung junger Menschen nutzen", sagte die Grünen-Politikerin weiter.







Mit einer Europäischen Bürgerinitiative können eine Million EU-Bürgerinnen und -Bürger, die in mindestens einem Viertel der Mitgliedstaaten wohnen, die EU-Kommission auffordern, einen Rechtsakt zur Umsetzung der EU-Verträge vorzulegen.

Seit der Einführung 2012 haben gerade einmal vier Initiativen erfolgreich die Marke von einer Millionen Unterschriften geknackt. Die wohl prominentesten Beispiele betrafen den Unkrautvernichter Glyphosat und die Wasserprivatisierung. Aktuell laufen unter anderem Unterschriftensammlungen zur europäischen Förderung des sozialen Wohnungsbaus und zur Einführung einer Kerosinsteuer.

Viele Bürgerinitiativen sind in der Vergangenheit an den unterschiedlichsten Hürden gescheitert. Das soll sich vom 1. Januar 2020 an ändern. Dann tritt eine entsprechende neue EU-Verordnung in Kraft, die die Mitgliedstaaten in nationales Recht umsetzen müssen.

"Die neuen Regelungen zur EBI werden es für die Bürgerinnen und Bürger leichter machen, eine EBI zum Erfolg zu führen", heißt es bei der Europa-Union Deutschland. Vorgesehen sei unter anderem eine Vereinfachung der Formulare zur Einholung von Unterstützungsbekundungen.

Zudem könnten alle EU-Bürger künftig unabhängig von ihrem Wohnsitz eine Europäische Bürgerinitiative unterstützen und Initiatoren von EBI sollen flexibler selbst entscheiden können, wann sie mit Unterschriftensammlungen beginnen.

Verein "Mehr Demokratie!" appelliert an die Bundesregierung

Eine zentrale Forderung des Europäischen Parlaments, für die sich die Europa-Union Deutschland und die Jungen Europäischen Föderalisten seit langem einsetzen, nämlich das Mindestalter für die Unterstützung einer EBI EU-weit verpflichtend auf 16 Jahre abzusenken, konnte in den Verhandlungen mit den Mitgliedstaaten in Gestalt des Rates jedoch nicht durchgesetzt werden. Immerhin aber haben die Mitgliedstaaten nun neue Spielräume.

Der Verein "Mehr Demokratie!" appelliert an die Bundesregierung: „Angesichts des Vertrauensverlustes der Bevölkerung in die Politik im Allgemeinen und in die Institutionen der Europäischen Union im Besonderen wäre es fatal, die sich bietende Möglichkeit, die Europäische Bürgerinitiative mehr Menschen zugänglich zu machen, für die deutsche Bevölkerung auszuschlagen.“