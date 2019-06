Osnabrück.. Die Deutsche Evangelische Allianz hofft, dass der Kirchentag, der am Mittwoch in Dortmund beginnt, Brücken bauen kann.

„Christen sind Menschen der Hoffnung, weil sie einem großen Gott vertrauten.“ erklärte Reinhardt Schink, Generalsekretär der Deutschen Evangelischen Allianz (DEA) gegenüber unserer Redaktion. Die DEA ist ein Netzwerk von rund 350 kirchlichen Werken und mit rund 1000 Netzwerken lokal aktiv. „Hoffnung und Vertrauen sind in Zeiten globaler Umbrüche und tiefgehender Erschütterungen wichtiger denn je“, so Schink. Das Thema des Kirchentages – „Was für ein Vertrauen“ – sei daher gut gewählt, so Schink. Der Kirchentag könne viele Brücken bauen, Hoffnungsort sein und das Vertrauen in Gott stärken. Dies sei die Identität und Kernkompetenz der Kirche und müsse sich im Programm wiederspiegeln. Vor dem Hintergrund eines scheinbar ungebremsten Mitglieder- und Relevanzverlustes der Kirchen übte die DEA Kritik an der Auswahl der Veranstaltungen des Evangelischen Kirchentages. „Angesichts aller existenziellen Herausforderungen wünschen wir dem Kirchentag von Herzen, dass er neu dem Vertrauen in die Überzeugungskraft des Evangeliums absolute Priorität einräumt“, so Schink.