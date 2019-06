Flickwerk statt radikaler Reform bei der Grundsteuer

Osnabrück. Die gute Nachricht nach dem Kompromiss bei der Grundsteuer lautet: Die ermattete Groko kann sich offenbar doch noch einigen, wenn auch mit viel Gewürge und unter hohem Druck. Die schlechte: Zu einem radikalen Schnitt fehlte die Kraft, die Reform bleibt Flickwerk.

Das Bemühen, möglichst niemanden zu verprellen, zog sich durch die gesamte Debatte und prägt auch das Ergebnis. Nicht mal ein kleinster gemeinsamer Nenner wurde gefunden, stattdessen soll nun jedes Bundesland sein eigenes Modell anwenden dürfen. Dass dafür sogar eine Not-OP am Grundgesetz in Kauf genommen wird, sagt viel über die Verzweiflung in den Hinterzimmerrunden. Die Details sind noch unklar, doch eines scheint bereits sicher: Bayern darf sein Einfach-Modell einer reinen Flächensteuer einführen. Der Starrsinn der CSU hat sich für die Partei einmal mehr ausgezahlt.

Auch die anderen Ergebnisse des Koalitionsausschusses lassen Rückschlüsse auf den Zustand der nicht mehr ganz so großen Koalition zu. Das Gegenüber darf keine Geländegewinne machen. Ob bei der Soli-Abschaffung oder der Grundrente: Was über die Regierungsvereinbarung hinaus geht, wird abgeblockt.

Die Grundsteuerreform wird der siechen Koalition kein neues Leben einhauchen. Vielleicht schleppt sie sich noch bis 2021 durch – wenn nicht, wäre das angesichts solch fauler Kompromisse nicht allzu tragisch.