Demokraten müssen dem braunen Mob entgegentreten

Osnabrück. Die Hinweise verdichten sich, dass Walter Lübcke Opfer eines rechtsterroristischen Attentats geworden ist. Dem braunen Mob müssen sich alle Demokraten entgegenstellen.

Der mutmaßliche Täter soll aus Neonazi-Kreisen stammen. Noch ist das Motiv unklar, aber möglicherweise wurde der Kasseler Regierungspräsident ermordet, weil er sich 2015 und 2016 öffentlich stark für Flüchtlinge engagiert hat.

In der rechtsradikalen Szene galt der CDU-Politiker wegen seiner ausländerfreundlichen Politik als Hassfigur. Vielfach wurde er bedroht. Hat jetzt ein Neonazi in die Tat umgesetzt, was andere Extremisten propagiert haben? Dieser Verdacht macht den Fall Lübcke politisch so brisant. Gut, dass die Bundesanwaltschaft die Ermittlungen an sich gezogen hat.

Die peinlichen Pannen der Sicherheitsbehörden wie bei der Aufklärung der NSU-Mordserie dürfen sich nicht wiederholen. Der Rechtsstaat darf auf keinem Auge blind sein. Diese Schreckenstat muss schnellstmöglich lückenlos aufgeklärt werden. Auch die Hintergründe sind aufzudecken. Gibt es eine Verbindung in die bundesweite Neonazi-Szene? Findet gar eine Militarisierung statt?

Ohne Zweifel wohnt ein brauner Mob unter uns. Davon zeugten auch die widerlichen Schmähungen des CDU-Politikers in den sozialen Netzwerken nach dessen Ermordung. Es sind alle Demokraten gefordert dagegen zu halten, immer wieder.