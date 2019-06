Mängel in der Bundeswehr: Viel hilft nicht immer viel

Osnabrück. Die Bundeswehr sei lange unterfinanziert worden, sagt Kanzlerin Angela Merkel - und lobt sich dafür, das Ruder herumgerissen zu haben. Hat sie aber nicht. Und mehr Geld allein löst auch kein Problem.

Es ist eine bemerkenswerte Botschaft, die Angela Merkel an die Truppe sendet. Die Bundeswehr sei unterfinanziert, und das schon seit Langem, übt sich die Kanzlerin, was man bei Spitzenpolitikern auch nicht allzu oft sieht, offen in Selbstkritik – schließlich war sie an den Verteidigungshaushalten der Vergangenheit alles andere als unbeteiligt. Die zähneknirschende Negativbilanz klingt dabei schon mehr nach Alt- als nach Bundeskanzlerin – denn Versprechungen, die über das kommende Jahr hinausgehen, gibt Merkel nicht.

Dass 2020 mehr Geld in die Verteidigung fließen wird, verkauft die Kanzlerin dagegen als eine Art von ihr eingeleiteter Zeitenwende: Problem erkannt, Problem angepackt – und später dann sowieso das Problem anderer Leute. Aber angepackt wurde herzlich wenig. Die Erhöhung des Wehretats ist vor allem dem Druck der USA und der Nato geschuldet, die gebetsmühlenartig mehr Wehrausgaben von Berlin einfordern. Die zwei Milliarden im kommenden Jahr werden Washington nicht reichen.

Ohnehin darf bezweifelt werden, dass auch nur eines der zahlreichen Probleme, mit denen die Bundeswehr zu kämpfen hat, schlicht und einfach mit mehr Geld zu lösen ist. Vielleicht ließe sich die Mangelwirtschaft – ein Begriff, der im Bericht des Wehrbeauftragten sehr häufig fällt – punktuell lindern. Wenn aber Mängel am Standardgewehr G36 erst nach Jahren auffallen, wenn nicht einmal die Hälfte der Flugzeuge flugfähig ist und wenn die Kosten für die Sanierung eines Segelschiffs in groteskem Ausmaß explodieren, dann gibt es ein ernstes strukturelles Problem. Und solange das nicht angegangen wird, helfen auch Zusatzmilliarden wenig.