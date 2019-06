Faßberg. Die historischen „Rosinenbomber“ werden heute beim „Tag der Bundeswehr“ aus der Heide in Richtung Berlin verabschiedet. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen lässt es sich nicht nehmen, persönlich vorbeizuschauen.

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) wird auf dem Fliegerhorst im niedersächsischen Faßberg zum „Tag der Bundeswehr“ erwartet. Ein Highlight dabei ist die Erinnerung an die Luftbrücke vor 70 Jahren - knapp 20 „Rosinenbomber“ flogen in dieser Woche nach Faßberg.

Der Fliegerhorst in der Südheide war einer der wichtigsten Pfeiler der Luftbrücke der Alliierten 1948/1949 nach Berlin, unter anderem wurde von dort die Versorgung Berlins mit Kohle sichergestellt. Die Ministerin wird die betagten Propellerflugzeuge am Nachmittag aus der Heide in Richtung Berlin verabschieden. Zudem will sie erstmals Veteranenabzeichen übergeben. Bundesweit öffnet die Truppe am Samstag an 14 Standorten ihre Tore, um Besuchern ihre Arbeit, ihre Ausrüstung und Technik vorzuführen.