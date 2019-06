Pflegekammer: Gemeinsam ist man stärker

Hier lang zur Pflegekammer! Foto: Colourbox.de /Grafik Heiner Wittwer

Berlin. Zur Wahrheit des Pflegenotstandes gehört: Wären die Fachkräfte organisiert und würden gemeinsam für ihre Anliegen kämpfen, dann wäre es niemals so weit gekommen. Auf dem Pflegetag hatte es Gesundheitsminister Spahn auf den Punkt gebracht: In vielen anderen Branchen hätten sich die Arbeitnehmer kaum so viel gefallen lassen.