Bei der Innenministerkonferenz wird es viele Streitthemen geben, unter anderem die Abschiebepolitik. Foto: Daniel Maurer

Kiel. Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) will versuchen, kriminelle Clan-Mitglieder in den Libanon abzuschieben. Er habe mit den libanesischen Behörden während eines Besuchs in Beirut vor drei Wochen darüber gesprochen, „welche Möglichkeit besteht, Aufenthaltsbeendigung umzusetzen.“