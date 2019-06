Italien schießt mit dem Strafdekret gegen Seenotretter übers Ziel hinaus

Osnabrück. Das italienische Strafdekret gegen Seenotretter ist der Versuch, Handlungskraft zu demonstrieren. Vor allem muss es aber der EU eine Mahnung sein, endlich eine effektive und konsequente Migrationspolitik auf die Beine zu stellen.

Es gehört zur Souveränität eines jeden Staates, darüber befinden zu können, wer ins Land darf und wer nicht. Mit dem Plan, Hilfsorganisationen zu bestrafen und zu kriminalisieren, die im Mittelmer aus Seenot gerettete Migranten in Italien an Land bringen wollen, schießt die Regierung in Rom aber übers Ziel hinaus.

Die rechtsextreme Lega und die Fünf-Sterne-Populisten heizen damit das ausländerfeindliche Klima im Land weiter an. Wer Menschenrettung auch nur in die Nähe einer Straftat rückt, muss sich den Vorwurf gefallen lassen, es mit dem europäischen Wertekanon nicht mehr allzu genau zu nehmen.

Das Vorgehen Italiens muss aber auch der EU eine Mahnung sein. Das geplante Dekret ist schließlich ein Indiz dafür, dass es der Gemeinschaft immer noch nicht gelungen ist, jene Länder ausreichend zu entlasten, in denen am meisten Flüchtlinge anlanden – ganz zu schweigen vom anhaltenden Fehlen einer effektiven europaweiten Flüchtlingspolitik, die Grenzschutz, Umverteilung, Integration und Abschiebung sinnvoll und konsequent miteinander verbindet.

Italiens Rechtsruck ist auch das Resultat einer gescheiterten EU-Migrationspolitik. Man kann nur hoffen, dass sich das in der nächsten Legislaturperiode ändert. Die EU muss die legale und illegale Einwanderung endlich in den Griff bekommen.