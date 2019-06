Mehr als 20 Prozent: AfD in Brandenburg erstmals vorn CC-Editor öffnen

AfD-Pressekonferenz im Anschluss an eine Fraktionssitzung im Brandenburger Landtag. Foto: imago images/Martin Müller

Potsdam. In knapp drei Monaten wird in Brandenburg gewählt. Laut einer neuen Umfrage liegt die AfD in der Wählergunst vorn – doch es ist nicht die einzige Partei, die deutlich zugelegt hat.