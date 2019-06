Osnabrück. Kinderarbeit hautnah zu spüren - das ist auch in Deutschland kein fern liegender Gedanke. Denn auch hierzulande werden jede Menge Textilien verkauft, an deren Produktion Minderjährige beteiligt waren. Es sage deshalb niemand: Das ist weit weg, geht mich nichts an. Ein Kommentar.

Sie schuften in Bergwerken, malochen in Ziegeleien, plagen sich in Fabriken, ackern auf Feldern oder werden in privaten Haushalten schamlos ausgebeutet: Weltweit müssen immer noch mehr als 152 Millionen Jungen und Mädchen arbeiten, damit ihre Familien über die Runden kommen. Es ist ein Drama mit fatalen Folgen. Denn den Betroffenen wird nicht nur ihre Kindheit geraubt, sie werden auch um ihre Zukunftschancen betrogen, da sie keine schulische Ausbildung erhalten und oft genug körperliche und seelische Schäden davontragen.

Das alles mag weit weg erscheinen und ist doch ganz nah. Denn durch globale Arbeitsteilung und Lieferketten gibt es wohl keinen Konsumenten, der nicht schon Produkte aus Kinderhand gekauft hat. Man denke nur an Billig-Textilien, die häufig nur deshalb verramscht werden können, weil das Nähen und das Baumwollpflücken kaum etwas gekostet haben.

Wer also etwas gegen Ausbeutung und speziell etwas gegen Kinderarbeit tun will, der achte auf Prüfsiegel, die die Lieferkette möglichst lückenlos darstellen. Im Übrigen bleiben Hilfswerke gefragt – und natürlich die Staaten. Denn der beste Schutz der Kinder besteht darin, den Eltern fair bezahlte Arbeit zu geben, damit der Nachwuchs zur Schule gehen kann. Wirtschaftliche Entwicklung und fairer Handel sind dafür die Voraussetzung – und so wichtig wie eh und je.