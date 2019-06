Aldis Gebühr für Plastikbeutel - nicht mehr als eine grüne PR-Idee

Osnabrück. Beim Umweltschutz will auch der Discounter Aldi nicht hintenan stehen. Künftig muss der Kunde für einen Plastikbeutel an der Obst- und Gemüsetheke einen Cent zahlen. Das dürfte aber kaum das Verhalten von Verbrauchern verändern. Dafür ist etwas ganz anderes nötig.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier – das gilt auch für den Kunden beim Einkaufen. Vielleicht packt ja wirklich jemand die neu gekaufte Bluse oder ein Hemd im Laden in den Rucksack oder in die Handtasche. Doch im Supermarkt, wo der Kunde für Plastiktüten inzwischen zahlen muss, nehmen viele neben Obst und Gemüse auch kleinere Einkäufe in kostenlosen Hemdchenbeuteln mit. Tut es irgendjemandem weh, wenn er dafür künftig den lächerlichen Betrag von einem Cent zahlen muss?

Die Sache ist kompliziert

Und selbst der umweltbewusste Verbraucher, der auf Papiertüten und Baumwollbeutel ausweicht, macht vielleicht etwas ökologisch Unsinniges, ohne es zu wissen. Denn Papiertüten müssen – je nach Studie – mindestens dreimal benutzt werden, Baumwollbeutel mindestens 20 Mal, bis sie eine bessere Umweltbilanz als Plastiktüten haben. Recyclingtüten aus Mais, Kartoffeln oder Zuckerrohr sind auch nicht per se besser, weil sie sich schlecht in der Natur zersetzen und der Anbau viele Ressourcen kostet. Das zeigt: Die Sache ist kompliziert.

Nicht mehr als eine grüne PR-Aktion

Zudem sind Plastiktüten mit einem Prozent Anteil an allen Plastikverpackungen nur ein Randphänomen. Was bringt es, Tüten mit Gebühren zu belegen, und gleichzeitig immer noch Salatgurken in Folien zu wickeln oder Äpfel einzuschweißen? Ja, es hängt am Verbraucher, aber vor allem am Handel. Aldi ist erst mal nur eine grüne PR-Aktion gelungen, mehr nicht.