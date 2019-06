Berlin. Der Grünen-Außenexperte Jürgen Trittin hat ein Ende der Russland-Sanktionen abgelehnt.

"Diese Handelsbeschränkungen sind die richtige Reaktion auf die völkerrechtswidrige Annexion der Krim und die militärischen Operationen in der Ostukraine", sagte Trittin unserer Redaktion. Zur Forderung von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) , die Sanktionen nicht noch einmal zu verlängern, meinte der Ex-Minister: "Kretschmer hat die Frage nach der Henne und dem Ei verdreht. Die Russland-Sanktionen, die er abschaffen will, sind ja nicht aus der Luft gegriffen."

Laut Trittin gibt es "einen einfachen Weg", die meisten Sanktionen zu beenden. "Russland muss das umsetzen, was es im Minsker Abkommen zugesagt hat", forderte der Grünen-Bundestagsabgeordnete. Solange der Kreml die in Minsk vereinbarten Maßnahmen zur Friedenssicherung aber nicht umsetze, müssten die Sanktionen bestehen bleiben. Zugleich plädierte Trittin daür, gerade in angespannter Lage einen Umgang mit Russland zu finden . Das sei aber nur gemeinsam mit den europäischen Partnern und nur auf dem Boden des Völkerrechts möglich. "Es gilt der alte Satz vom damaligen Außenminister Frank-Walter Steinmeier: Russland ist und bleibt unser Nachbar", bekräftigte der Grüne.

Kretschmer erhielt für seine Forderung Kritik auch aus den Reihen der CDU. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) plädierte dagegen für eine "ernsthafte und unaufgeregt" Debatte. „30 Jahre nach dem Fall der Mauer kann man feststellen, dass es in der Bevölkerung der neuen Länder eine andere Sicht auf Russland gibt als in den alten Bundesländern", sagte Seehofer der „Bild"-Zeitung. Sachsens Ministerpräsident Kretschmer bekam Rückendeckung von seinem Thüringer Kollegen Bodo Ramelow (Linke) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD). Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) sagte, sie rate bei den Debatten über Russland zu mehr Besonnenheit.

Die Ostukraine ist seit 2014 umkämpft zwischen prorussischen, von Moskau unterstützten Separatisten und Regierungstruppen. Die Sanktionen waren 2014 wegen der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeerhalbinsel Krim eingeführt worden. Sie umfassen unter anderem ein Waffenembargo, Einreiseverbote gegen weit über 100 Personen und Handelsbeschränkungen.