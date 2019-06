Weniger Drama, mehr Mut für Innovationen

Osnabrück. Wie viele Klimaschutz brauchen wir? Der Kampf gegen die Erderwärmung setzt die Groko mächtig unter Druck, da die Grünen im Umfragehoch sind. Statt Hysterie und Verbote sind Besonnenheit und Innovationen vonnöten. Ein Kommentar

Lauter, schneller, hitziger: Deutsche Debatten könnten weniger Hysterie und Drama vertragen. Das war schon 2015 zu beklagen, als bei der Flüchtlingskrise die Willkommenskultur für sakrosankt erklärt wurde. Nun treibt die Angst vor dem Klimawandel die Gesellschaft um wie selten zuvor, auch dank der Fridays-for-Future-Bewegung.

Kaum ein Tag vergeht, an dem kein apokalyptisches Szenario durchs mediale Dorf gejagt wird. Kein Wunder, dass die Sorgen vor einem steigenden Meeresspiegel die Grünen in Umfragen zur Wählergunst in Rekordhöhen spülen. Da liegen die Nerven bei den ohnehin kriselnden Groko-Parteien blank. Doch die Union sollte sich nicht zur Geisel von Stimmungen machen. Die Umfragewerte steigen und sinken bei vermeintlichen Hoffnungsträgern mittlerweile so eruptiv wie beim Ausbruch eines Geysirs. Je mehr heiße Luft, desto tiefer der Fall. Die Grünen sollten nicht Martin Schulz vergessen. Der SPD-Politiker war zeitweise Umfragekanzler.

Statt Populismus und Aktionismus braucht Deutschland eine nachhaltige und umsichtige Klimapolitik. Verbote, Bevormundung und Steuererhöhungen sind dabei kaum zielführend. In einer Welt mit bald acht Milliarden Menschen liegen die Antworten vor allem in technologischen Innovationen. Da muss Deutschland vorangehen – auch mit Mut und Optimismus.