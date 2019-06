USA treiben Europäer mit ihrer Politik im Nahen Osten vor sich her

Osnabrück. Deutschlands diplomatische Offensive im Iran kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass Europa im Nahen und Mittleren Osten angesichts der eigenwilligen US-Politik dort nicht viel zu bestellen hat.

Retten, was zu retten ist – getreu dieser Devise hat Außenminister Heiko Maas bei den Mächtigen im Iran für den Erhalt des Atomabkommens geworben, das die USA aufgekündigt haben. Das diplomatische Engagement ist ehrenwert. Doch es ist ein „don-quichottesker“ Kampf der Europäer gegen Washingtoner Windmühlen.

Tatsächlich wird es ohne ein Ende der US-Sanktionen gegen den Iran keine Lösung geben, die dem Land wirtschaftlich auf die Beine hilft. Die Welt wird also noch eine Weile mit dem Risiko einer möglichen Eskalation des Konflikts bis hin zu Militärschlägen leben müssen.

Mit seiner verantwortungslosen Politik im Nahen und Mittleren Osten treibt US-Präsident Donald Trump die internationale Gemeinschaft vor sich her. Ein weiteres Zeugnis dafür dürfte der Friedensplan für Israelis und Palästinenser werden, den Washington bald vorlegen will. Offenbar will Trump den Palästinensern nämlich den Verzicht auf einen eigenen Staat schmackhaft machen, indem er ihnen Geld und Wohlstand verspricht. Was für eine naive Vorstellung. Zudem: Was sind Zusagen Washingtons wert? Die Iran-Politik Trumps dürfte den Palästinensern Warnung sein.

Deshalb wird der US-Nahost-Friedensplan der Region allenfalls neue Unsicherheiten bescheren. Und die Europäer werden wohl wieder Scherben zusammenkehren – diplomatisch aller Ehren wert, mehr aber auch nicht.