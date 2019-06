Proteste in Hongkong: Zwei unvereinbare Systeme

Nach dem friedlichen Massenprotest am Sonntag mit rund einer Million Menschen versuchten in der Nacht zum Montag einige hundert Radikale, den Legislativrat und Regierungssitz zu stürmen.Foto: dpa

Osnabrück.. Die Lage ist ernst. Seit der Übergabe der ehemaligen britischen Kolonie an China sind in Hongkong nicht so viele Menschen auf die Straße gegangen wie jetzt, waren die Proteste nicht so aggressiv.