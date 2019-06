Iwan Golunow, Investigativ-Journalist, sitzt vor Gericht in einer Zelle. Foto: Dmitry Serebryakov/AP

Moskau. Der in Moskau wegen Drogenverdachts festgenommene Investigativ-Journalist Iwan Golunow muss in Hausarrest und darf seine Wohnung zwei Monate nicht verlassen. Das entschied ein Gericht am Samstagabend in der russischen Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur Interfax meldete.