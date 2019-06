Theresa May hinterlässt den Briten einen toxischen Scherbenhaufen

Osnabrück. Der Abgang von Theresa May wird weder ihrer Partei noch den Briten alsbald Ruhe bescheren. Sie Hinterlässt einen Scherbenhaufen, der ihrem Nachfolger und dem Land noch lange zu schaffen machen wird.

Wenn man es mit britischem Spott so nennen möchte, besteht Theresa Mays größte politische Leistung darin, ein in der Frage „EU-Mitgliedschaft ja oder nein“ ohnehin gespaltenes Volk noch tiefer gespalten zu haben. Sie hat es als Premierministerin nicht geschafft, politische Allianzen für einen geordneten Austritt der Britten aus der EU zu schmieden. Ihr Rückzug ist also kein Verlust.

Nun steht das Land vor einem Scherbenhaufen, den zusammenzukehren Mays Nachfolger schwer fallen dürfte. Die Lage ist so verfahren, dass auch Haudegen à la Boris Johnson als Premier schwerlich reüssieren werden. Kommt es zum Brexit, wird auf der Insel längst keine Ruhe einkehren.

Die Schotten wollen in der EU bleiben und streben ein zweites Referendum über die Trennung vom Rest des Königreichs an. In Nordirlands scheint der Ausbruch neuer Gewalt zwischen Protestanten und Katholiken angesichts einer harten Grenze zur Republik nicht ausgeschlossen; so werden Stimmen für ein irisches Einheitsreferendum lauter.

Zudem fühlt sich eine Generation junger Briten von den über alle Selbstzweifel erhabenen Brexiteers um ihre Zukunft betrogen. Das birgt Zündstoff. Ein Zurück zur „splended isolation“, zur wunderbaren Isolation, Großbritannien wird es so schnell nicht geben. Die Brexit-Frage sollte zurück an die Bürger gehen.