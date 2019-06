Das sind die zehn Nachfolgekandidaten von Premierministerin Theresa May CC-Editor öffnen

Wer zieht nach Theresa May in die Downing Street? Foto: imago images/Xinhua

London. Insgesamt zehn von elf Kandidaten sind für die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May nominiert. Das teilte ein Komitee der regierenden Konservativen Partei am Montag in London mit. Wer von ihnen tatsächlich neuer Parteichef und damit auch Premierminister wird, soll erst Ende Juli feststehen.