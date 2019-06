Rot-Grün-Rot wäre ein Signal auch für den Bund

Osnabrück. Das kleinste Bundesland Bremen steuert auf ein rot-grün-rotes Bündnis zu. Von der Weser könnte damit ein bundespolitisches Signal ausgehen. Ein Kommentar.

Der große Sieger CDU schaut in die Röhre, der Verlierer SPD stellt auch künftig den Bürgermeister: Die sich abzeichnende rot-grün-rote Koalition in Bremen ist erklärungsbedürftig.

Fragen wirft vor allem der Verstoß gegen eine gute demokratische Regel auf: Danach stellt die stärkste Partei, in Bremen ist das die CDU, den Regierungschef. Ausnahmen bestätigen allerdings die Regel. So rückte 1955 Heinrich Hellwege an die Spitze einer Koalition in Niedersachsen, obwohl seine Deutsche Partei mit 19 von 159 Sitzen nur zweitstärkste Kraft im Landtag war.

In Bremen kommt jetzt hinzu, dass Rot-Grün-Rot eine größere Mehrheit hat als die rechnerisch ebenfalls mögliche Jamaika-Koalition. Zudem ist es das gute Recht jeder Partei, sich die Partner auszusuchen, mit denen sie die größten Gemeinsamkeiten sieht. Und da hatte die CDU den Grünen offenbar nicht so viel zu bieten wie die SPD. Auch das ist gelebte Demokratie: Man muss einen Wahlsieg in parlamentarischen Erfolg ummünzen können.

Ein Unsicherheitsfaktor bleibt indessen für Rot-Grün-Rot an der Weser: Bei den Linken soll es einen Mitgliederentscheid zur Koalition geben. Erst dann wird sich zeigen, ob die Linken zum ersten Mal Regierungsverantwortung in einem westlichen Bundesland übernehmen und damit ein bundespolitisches Signal für neue Koalitionsoptionen setzen.