Colleville-sur-Mer. In der Normandie wird an die Landung der Alliierten vor 75 Jahren erinnert. Im Mittelpunkt der Gedenkzeremonie: Donald Trump und Emmanuel Macron.

Am 6. Juni 1944 landeten die Soldaten der Allierten an der Küste der Normandie. Der sogenannte D-Day markiert den Auftakt der Befreiung Europas vom nationalsozialistischen Deutschland vom Westen her und den Beginn des Siegeszugs einer demokratischen Bewegung in aller Welt. Er steht aber auch für ein unmenschliches Blutvergießen, Zehntausende Tote und Verwundete.

Zum Gedenken reiste auch US-Präsident Donald Trump nach Nordfrankreich. Nach Queen Elizabeth II. redete ihm dort auch Amtskollege Macron bei einer Zeremonie ins Gewissen. Frankreichs Präsident erinnerte Trump an seine historische Verantwortung. "Amerika, lieber Präsident Trump, ist immer dann am größten, wenn es für die Freiheit der anderen gekämpft hat", sagte der 41-Jährige am Donnerstag auf dem US-Militärfriedhof Colleville-sur-Mer bei Bayeux. "Wir dürfen niemals aufhören, das Bündnis der freien Völker mit Leben zu erfüllen", so Macron weiter.

