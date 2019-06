Geld sinnlos zu verballern, hilft nicht

Osnabrück. Die Bundeswehr versucht mit originellen Sprüchen, Nachwuchs anzulocken. Das gelingt aber nicht. Es fehlt nach wie vor an Personal. Schuld sind dabei nicht die schlechten Slogans, sondern etwas ganz anderes. Ein Kommentar

Nein, humorvoll und augenzwinkernd ist die Werbung der Bundeswehr nicht. Egal, was das Verteidigungsministerium da stur behauptet: Die Truppe liegt mit ihrem Werbeslogan „Gas, Wasser, Schiessen“ voll daneben. Kaum jemand versteht auf den ersten Blick, dass da ein Spruch der Comic-Figur Werner abgewandelt wurde („Firma Röhrich - Gas Wasser Scheiße“), der inzwischen zu einem anderen Begriff für die Klempnerbranche geworden ist.

Wirkung ist zweifelhaft

Dass sich nun scharenweise Installateure bei der Truppe bewerben, ist sehr zu bezweifeln. Und es ist schon der zweite Fehlgriff in kurzer Zeit. Auch der eigenwilligen Bundeswehr-Werbung um Ford-Mitarbeiter, die von Entlassung bedroht sind, fehlte Fingerspitzengefühl.

Personalmangel hat andere Gründe

Das beweist vor allem eins: Dass die Truppe akuten Personalmangel hat und immer verzweifelter Nachwuchs sucht. Seit die Wehrpflicht 2011 ausgesetzt wurde und der Bürger in Uniform verschwand, gibt es kein Konzept dafür, wie man Personal gewinnt. Niedrige Geburtenraten, eine gute Konjunktur und starke Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt lassen qualifizierte Kräfte fehlen. Hinzu kommt das miserable Ansehen der Truppe, die trotz Milliarden-Budgets ihre Mängel bei Ausrüstung und Waffen nicht in den Griff kriegt. Geld an der Werbefront zu verballern, reicht nicht. Die Bundeswehr muss als Arbeitgeber attraktiv werden.