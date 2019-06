Osnabrück. Überlegungen der EU, Entschädigungsansprüche von Bahnreisenden in der Gemeinschaft infolge höherer Gewalt einzuschränken, stoßen bei Verbraucherschützern auf Ablehnung. Und die Luftfahrtbranche sorgt sich vor einer Kerosinsteuer.

„Statt die Rechte der Reisenden zu schützen, arbeiten einige der EU-Mitgliedstaaten daran, die Bahngastrechte zu beschneiden. Das ist fatal“, sagte Klaus Müller, Vorstand des Verbraucherzentrale Bundesverbands (vzbv), unserer Redaktion. Die Politik verpasse damit die Chance, den Alltag der Menschen zu verbessern.

Anlass für die Kritik sind Beratungen der EU-Verkehrsminister über die Einführung einer Klausel bei den Fahrgastrechten über höhere Gewalt zur Entlastung von Bahnunternehmen. Beim gestrigen Treffen der Minister in Luxemburg gab es bei der Frage, ob Bahnbetreiber beispielsweise bei Unwettern oder Bränden weiter Schadenersatz zahlen müssen oder diese Pflicht eingeschränkt wird, noch keine Bewegung.

„Jede Hintertür, durch die Bahnunternehmen Entschädigungen für Verbraucherinnen und Verbraucher umgehen können, mindert die Attraktivität des Verkehrsmittels Bahn und erhöht die Wahrscheinlichkeit juristischer Auseinandersetzungen“, betonte Verbraucherschützer Müller. Er appelliert an die Bundesregierung, „sich entschieden dafür einzusetzen, dass die Bahngastrechte gestärkt werden.“

Die Deutsche Bahn hat im vergangenen Jahr 2,7 Millionen Reisende im Nah- Fernverkehr mit insgesamt 53,6 Millionen Euro entschädigt – ein neuer Rekord. Als Gründe nannte der Konzern zum einen witterungsbedingte Ursachen, wie Sturm „Friederike“ oder die ausgeprägte Trockenheit im Sommer; letztere habe zu mehreren großen Böschungsbränden geführt, infolgedessen der Bahnverkehr habe eingeschränkt werden müssen.

Bahn will EU-Entlastungsvorstoß nicht kommentieren

Den EU-Vorstoß zur Entlastung wollte der Staatskonzern gestern auf Anfrage unserer Redaktion nicht bewerten; laufende politische Entscheidungsverfahren, hieß es, kommentiere man generell nicht. In Brüssel und Berlin läuft die Lobbyarbeit hinter den Kulissen indes auf Hochtouren – zumal die EU Passagierrechte grundsätzlich weiter stärken will, um mehr Reisende auf die Bahn zu locken.

Hintergrund der Beratungen zu den Fahrgastrechten im Bahnverkehr ist ein Vorschlag der EU-Kommission von 2017. Damals hatte die Behörde einheitliche Regeln für den Bahnverkehr in der EU vorgeschlagen. Das Europaparlament hat sich dafür ausgesprochen, die darin enthaltene Passage zur Ausnahme bei Entschädigungszahlungen infolge höherer Gewalt zu streichen. Nun müssen sich Mitgliedstaaten und Volksvertreter auf eine Linie verständigen.

Ähnlich kontrovers wie die Ausnahmen bei Entschädigungen von Bahnkunden dürfte es in der nächsten Zit in der an Fahrt gewinnenden Debatte um eine Kerosinsteuer für Flugzeuge zugehen. Erste Sondierungsgespräche dazu hat Frankreich bei den Verkehrsministern auf den Weg gebracht. Die Branche ist alarmiert.

„Die heutigen Steuervorteile für Flugbenzin sind ein Anachronismus in Zeiten des Klimawandels. Was das Klima kaputt macht, darf steuerlich nicht begünstigt werden“, sagte der Sprecher der deutschen Grünen im EU-Parlament, Sven Giegold, unserer Redaktion. Die Bundesregierung dürfe sich einer Diskussion zu einer europaweiten Kerosinsteuer nicht versperren.

„Deutschland und Frankreich sollten gemeinsam vorangehen, um die Steuervorteile für Flugbenzin aufzuheben. Giegold sieht „als Alternative zum Fliegen ein modernes europäisches Bahnnetz. Bei Investitionen in solche europäischen Gemeinschaftsprojekte sollte die Bundesregierung von der Bremse gehen, fordert der Europapolitiker.