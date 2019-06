Osnabrück. Alles D-Day-Gedenken kann nicht über die aktuellen Spannungen zwischen Europäern und den USA hinwegtäuschen. Dennoch plädiert die Atlantik-Brücke für einen intensiven transatlantischen Dialog. "Es hilft nicht, wenn wir Deutsche die ganze Zeit mit dem moralischen Zeigefinger in Richtung Amerika weisen oder in Nostalgie verfallen", sagt Geschäftsführer David M. Deißner.

Herr Deißner, mit dem D-Day haben die USA und ihre Verbündeten begonnen Europa von den Nazis zu befreien. Was bedeutet dieser Tag für Sie als Nachgeborener des Krieges?

Jener 6. Juni 1944 war ohne Frage ein entscheidender Wendepunkt in der Geschichte des zweiten Weltkrieges und zugleich ein Schicksalstag für Europa und die Welt. Über 10 000 Soldaten, die an diesem Tag gegen Hitler-Deutschland in Frankreich an Land gingen, ließen ihr Leben. Schätzungsweise eben so viele Soldaten fielen auf deutscher Seite. Der D-Day steht für die ganze Grausamkeit, den maßlosen Schrecken und die Absurdität des Krieges. Zugleich symbolisiert dieser Tag den Anfang des Endes des Faschismus, und einen Triumph der demokratischen Kräfte. Als Deutsche dürfen wir dieses Opfer der Alliierten niemals vergessen. Sie kämpften für die Freiheit, von der wir bis heute profitieren.

Wie sehr schmerzt es Sie, dass ausgerechnet die Beziehungen zum einstigen Befreier angespannt sind wie nie zuvor? Ist eine Entspannung unter Präsident Trump überhaupt noch möglich?

In der Tat scheint es so, dass die Opfer des Krieges und die Errungenschaft der multilateralen Nachkriegsordnung, deren Grundlagen mit dem Marshall-Plan, der Gründung der Vereinten Nationen und - einige Jahre später - der NATO gelegt wurden, im transatlantischen Verhältnis - zumindest auf der Sprachebene - derzeit keine besondere Rolle spielen. Natürlich ist das bedauerlich. Aber es hilft nicht, wenn wir Deutsche nun die ganze Zeit mit dem moralischen Zeigefinger in Richtung Amerika weisen oder in Nostalgie verfallen.

Was heißt das?

Heute ist das transatlantische Verhältnis im Kern nicht mehr ein Verhältnis zwischen Siegern und Besiegten, sondern eine Werte- und Interessengemeinschaft, für die es sich zu kämpfen und zu werben lohnt. Es gibt unleugbare Differenzen und Reibungspunkte, und Deutschland sollte gegenüber den USA selbstbewusst seine Interessen artikulieren, sei es in sicherheits- oder handelspolitischen Fragen.

Aber?

Bei allen Konflikten und berechtigten Kritikpunkten gegenüber der US-Administration dürfen wir aber nicht vergessen, dass uns mit den USA immer noch sehr viel mehr verbindet als mit den Großmächten China oder Russland in denen die Werte der Demokratie, Meinungsfreiheit und die Herrschaft des Rechts weniger gelten als in den Staaten der westlichen Allianz. Für uns Deutsche bleiben die USA der wichtigste Partner in einer in Unordnung geratenen Welt.

Viele Deutsche nehmen die USA zunehmend als Friedensrisiko wahr, beispiel Ausstieg aus dem Atomabkommen mit dem Iran. Ist das eine verzerrte Wahrnehmung?

Deutschland und die meisten der europäischen Partner haben eine dezidiert andere Haltung als die USA zu der Frage, wie mit der Bedrohung, die vom Iran ausgeht, umgegangen werden sollte. Aus Sicht der Europäer hat sich das Sicherheitsrisiko in der Region durch den Ausstieg der Amerikaner aus dem Atom-Programm eher verschärft. Zugleich muss man sehen, dass verteidigungspolitische Stresstests bislang zum Glück ausgeblieben sind.