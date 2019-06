Osnabrück. Die Frau während seiner Abwesenheit verstorben, die eigene Gesundheit ruiniert - anlässlich des D-Day erinnert sich US-Generalkonsul Rick Yoneoka an seinen Großvater, der während des II. Weltkriegs in Frankreich stationiert war. "Meine Familie ist nicht die einzige, die solche Erfahrungen gemacht hat – sie sind eine gemeinsame Geschichte der Opfer, die durchschnittliche Amerikaner gebracht haben, um Europa vom nationalsozialistischen Deutschland zu befreien".

Generalkonsul Yoneoka, am D-Day haben die Vereinigten Staaten und ihre Verbündeten begonnen, Europa von den Nazis zu befreien. Was bedeutet dieser Tag für Sie als jemand, der 1970 geboren wurde?

Der Tag ist eine gute Gelegenheit, der 500 000 Angehörigen der US-Streitkräfte zu gedenken, die im Zweiten Weltkrieg ums Leben kamen – viele von ihnen im Kampf für die Freiheit Europas.

Wie war ihre Familie betroffen?

Mein Vater wurde rund 18 Monate vor dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, der Grund für den Eintritt der Vereinigten Staaten in den Zweiten Weltkrieg, auf dem Hawaii-Territorium geboren. Ich hatte als Kind eine sehr enge Beziehung zu meinem Großvater mütterlicherseits, der während des Zweiten Weltkriegs in Frankreich stationiert war. Als er bei Kriegsende aus der Army entlassen wurde, hatte er schweren Fußbrand; im Schützengraben hatte er Erfrierungen an den Füßen erlitten, was seine Gesundheit für den Rest seines Lebens beeinträchtigte. Die Mutter meines Großvaters starb und wurde beerdigt, als er für die Army in Frankreich im Einsatz war. Erst als er nach Kriegsende aus Europa zurückkehrte, konnte er um sie trauern.

Das sind prägende Erfahrungen...

Meine Familie ist nicht die einzige, die solche Erfahrungen gemacht hat – sie sind eine gemeinsame Geschichte der Opfer, die durchschnittliche Amerikaner gebracht haben, um Europa vom nationalsozialistischen Deutschland zu befreien.

Macht Sie das stolz?

Ich bin sehr stolz darauf, dass mein Großvater Teil dieser Geschichte ist. Ich bin sehr stolz, dass ich meinem Land – wenn auch nicht in Uniform – dienen und das Engagement für eine bessere Welt fortführen kann.

Die Vereinigten Staaten haben Nachkriegsdeutschland auf den Weg zur Demokratie geführt. Wie schmerzhaft ist es für Sie, dass die transatlantischen Beziehungen heute angespannt sind? Und wie können Meinungsverschiedenheiten überwunden werden?

Als ich in den 1980er-Jahren das erste Mal nach Deutschland kam, war das noch die Zeit des Kalten Krieges, und viele Deutsche richteten ihr Hauptaugenmerk auf Präsident Reagan. Jahre später kam ich als junger Diplomat erneut nach Berlin; da sorgten sich die Deutschen wegen Präsident Bush. Wir sind Freunde, und wir sind Partner – wir müssen also in der Lage sein, offen miteinander zu sprechen. Ich konzentriere mich eher auf einige der Errungenschaften, die wir dieses Jahr gemeinsam feiern, zu denen auch das Luftbrücken-Jubiläum und der Mauerfall gehören, und denke an die vielfältige Art und Weise, wie wir unsere gemeinsamen Werte und Überzeugungen heute zeigen.

Woran denken Sie?

Deutschland etwa geht mit gutem Beispiel voran, indem es chinesische Dissidenten aufnimmt und die Aufmerksamkeit auf die mehr als eine Million chinesischen Muslime und andere in Xinjiang inhaftierte Minderheiten lenkt. Deshalb bitten wir Deutschland, auch im Vorgehen gegen Korruption, Spionage und unfaire Handelspraktiken in China, die diese Art der Unterdrückung noch befördern, eine Führungsrolle zu übernehmen.

Beim Thema Iran sind wir dankbar für die Entscheidung Deutschlands, Mahan Air die Landerechte zu entziehen. Und da die Bundesrepublik aktuell einen Sitz im UN-Sicherheitsrat hat, fordern wir Deutschland auf, den nächsten Schritt zu gehen, damit wir dem destabilisierenden Verhalten Irans Einhalt gebieten können, wozu auch die iranischen Aktivitäten bezüglich ballistischer Flugkörper und ein Verbot der Hisbollah gehören.

Wir wissen die deutsche Zusammenarbeit bezüglich der Sanktionen gegen Russland als Strafe für das aggressive Verhalten des Landes in der Ukraine und für den russischen Einsatz von Chemiewaffen in Großbritannien zu schätzen. Das russische Muster militärischer Aggression ist lediglich ein Grund dafür, dass wir uns von der Bundesregierung Schritte zur Stärkung ihres Engagements für die NATO erhoffen, denen sie im Rahmen ihrer Zusagen von Wales zugestimmt hat.

Der Nationalismus hat Europa schon einmal ins Elend geführt. In mehreren europäischen Ländern erhält eine nationalistische Politik jetzt wieder Auftrieb. Halten Sie diese Entwicklung für gefährlich, und was ist heute, 75 Jahre nach D-Day, Ihre Botschaft an die europäischen Staaten?

Außenminister Pompeo wurde bei seinem Besuch in Berlin vorige Woche danach gefragt, was man aus D-Day, dem Tag der Landung der Alliierten in der Normandie, lernen könne. Ich finde, er hat es sehr gut ausgedrückt. Wir haben unter anderem gelernt, dass wir alle gemeinsam die Pflicht haben, unsere Institutionen zu schützen, und jedes Land Verantwortung dafür übernehmen muss, seinen Teil zum Schutz unserer Freiheiten beizutragen. Wenn wir das tun, werden wir diejenigen abschrecken, die unsere Art zu leben untergraben wollen, und können dies an die nächste Generation weitergeben.

Die USA wurden von den Europäern und auch international jahrzehntelang als Garant für Frieden und Demokratie betrachtet. Viele Deutsche haben heute den Eindruck, dass das in Washington nicht mehr gilt. Nehmen sie das falsch wahr?

Ich stimme der Ihrer Frage zugrunde liegenden Aussage ganz und gar nicht zu. Unsere beiden Länder haben eine Reihe gemeinsamer Wertüberzeugungen, darunter die Achtung der Rechtsstaatlichkeit, der Schutz von Grundrechten und der unerschütterliche Glaube an die Menschenwürde. Diese starken Säulen unserer Gesellschaften bilden die Grundlage unseres gemeinsamen und unseres eigenen Erfolgs. Und wie alles, was wertvoll ist, müssen diese Werte aufmerksam geschützt werden. Wir müssen ständig an ihnen arbeiten.

Fordern die USA deshalb höhere Verteidigungsausgaben Deutschlands?

Der finanzielle Beitrag der Vereinigten Staaten entspricht zwei Dritteln der Verteidigungsinvestitionen der NATO-Mitgliedstaaten; die Vereinigten Staaten tragen über 22 Prozent zum ordentlichen Haushalt der Vereinten Nationen und über 28 Prozent zum Haushalt der Vereinten Nationen für Friedenssicherung bei. Während meiner beruflichen Laufbahn als Diplomat habe ich zu schätzen gelernt, wie sehr meine tägliche Arbeit – beziehungsweise wie sehr unsere tägliche Arbeit und unsere Prioritäten als US-Regierung – darauf abzielt, eine bessere Welt zu schaffen, anderen Ländern zu helfen, Konflikte zu lösen und in Frieden zu leben und anderen Völkern in großer Not zu helfen.