Staats- und Regierungschefs erinnern in Portsmouth an D-Day

Am 6. Juni 1944 waren alliierte Truppen im Zweiten Weltkrieg in der Normandie gelandet. Foto: Doug Peters/PA Wire

Portsmouth. Bei einer großen Gedenkveranstaltung in Portsmouth an der Südküste Englands erinnern Staats- und Regierungschefs heute an die Landung der Alliierten in der Normandie im Zweiten Weltkrieg vor 75 Jahren.