Reinigendes Gewitter für die Große Koalition?

Osnabrück. Dass die Wirtschaft die Arbeit der Regierung kritisiert, ist nicht neu. Kurz nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Nahles aber wird Industriepräsident Dieter Kempf mehr als deutlich - Kanzlerin Angela Merkel allerdings auch. Das Gute daran: Gewitter können reinigend sein. Und mit ein bisschen Glück helfen sie, die dunklen Wolken über Groko-Deutschland zu vertreiben. Ein Kommentar.

Wunderbar, solche Debatten wünscht man sich öfter: Der Industriepräsident sprach Klartext. Und die Kanzlerin tat es ihm gleich. Keiner hielt mit seiner Kritik hinterm Berg. Und so wurde der Blick frei auf etliches, was die Große Koalition schon geschafft hat – und auf vieles mehr, was noch zu tun ist.

Glaubt man BDI-Präsident Dieter Kempf, brauen sich dunkle Wolken über der Wirtschaft zusammen. Er begnügt sich nicht damit, Wünsche an die Politik zu äußern. Nein, er greift frontal an, indem er sagt, die Regierungspolitik schade den Firmen – starker Tobak.

Die Kritik ist leider allzu berechtigt. Die Große Koalition ist so etwas wie der kleinste gemeinsame Nenner zweier widerwillig zusammenarbeitender Parteien. Dementsprechend einigte man sich auf viele kleine Schritte, die mal der einen, mal der anderen Seite wichtig erschienen.

Große Würfe aber sind der Groko so fremd wie dem Ochsen das Klaverspielen. In zentralen Fragen hat sie sogar den Einsatz verpasst. So ist ihr erst spät die Bedeutung bedeutender Zukunftsthemen wie der Künstlichen Intelligenz aufgegangen. Und beim Klimaschutz, bei dem sie auf der Höhe der Zeit schien, ist sie gefährlich zurückgefallen. Aber vielleicht bewirken die Denkzettel der Wähler und die Weckrufe der Wirtschaft jetzt eine Wende. Man soll die Hoffnung ja nie aufgeben.