Das Asyl- und Migrationspaket ist ein guter Anfang

Osnabrück. Es ist eine gute Idee von Union und SPD, die Einwanderung neu zu regeln. Allerdings bleibt abzuwarten, ob die Maßnahmen zur Verschärfung von Abschiebungen in der Praxis auch wirklich wirken.Trotzdem ist es richtig, dass die Koalitionäre Tempo machen - und das hat einen Grund.

Es gibt einen grundlegenden Anspruch, den Migrationspolitik erfüllen sollte: zu unterscheiden zwischen denen, die dringend Asyl und Schutz brauchen, und denen, die aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen. Bisher gelingt es nicht, zwischen beiden Gruppen deutlich zu differenzieren – was viele Bürger ärgert. Das Gesetzespaket der Koalitionäre geht deshalb in die richtige Richtung.

Richtige Schritte

Wenn mehr als jede zweite Abschiebung scheitert, belegt das eine eklatante Schwäche des Rechtsstaates – gut, dass die Regierung die Regeln dafür verschärfen will. Vollkommen richtig auch, denjenigen Migranten Druck zu machen, die nicht sagen, wo sie herkommen, und ihren Pass vernichten.

Fachkräftegesetz ist nötig

Doch ob die Maßnahmen in der Praxis auch Wirkung entfalten? Solange viele Herkunftsländer abgelehnte Asylbewerber nur zögerlich zurücknehmen, ändert sich erst einmal nichts. Dennoch ist es richtig, dass die Koalitionäre Tempo bei den Asyländerungen machen. Denn für die Union ist dies die Bedingung dafür, dass der Bundestag ein Einwanderungsgesetz für Fachkräfte beraten kann. Das wird in der Wirtschaft dringend gebraucht, vor allem in Branchen mit akutem Personalmangel wie etwa der Pflege. Wenn Nicht-EU-Ausländer mit Berufsausbildung hierzulande leichter arbeiten könnten, wäre das ein echter Fortschritt.