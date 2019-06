Missstände in der Pflege: Letzte Chance

Berlin. Für ihren Versuch, gemeinsam die Missstände in der Pflege anzugehen, gebührt dem Trio Giffey, Heil und Spahn ein Lob. Während die Großen Koalition streitet, kümmern sich die beiden SPD-Minister und ihr CDU-Kollege um die Lösung eines der drängendsten Probleme - das ist ein wichtiges Signal.

In ihrem Maßnahmenkatalog steckt viel Richtiges. Sie drehen an vielen Schrauben, um den Teufelskreis zu stoppen, der sich seit vielen Jahren dreht: Personalknappheit, Überlastung, noch größere Personalknappheit.

Dass sich nun viele Pflege-Arbeitgeber gegen höhere Löhne wehren, der Politik einen Eingriff in den Markt vorwerfen, ist im Einzelfall verständlich. Schon jetzt können viele kleinere Betriebe kaum genug erwirtschaften, um ihr Personal zu bezahlen. Hinzu kommt, dass durch die absehbar besseren Bedingungen für Krankenhaus-Pfleger der Notstand in der ambulanten und in der Heimpflege noch größer werden dürfte.

Die Ursache dafür aber ist, dass sich die Politik viel zu lange aus der Pflege herausgehalten hat und ein Unterbietungswettkampf auf dem Rücken der Schwächsten tobt. Die Verhandlungen über einen allgemeinverbindlichen Tarifvertrag sind wohl die letzte Chance für die Arbeitgeber, eigenverantwortlich die Richtung zu ändern. Sie sollten sie nutzen.