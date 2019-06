Osnabrück. Vertrauen zum großen Teil verspielt: Die Große Koalition bekommt aktuell nicht nur von den Wählern schlechte Noten. Auch aus der Wirtschaft hagelt es scharfe Kritik, so auf dem Tag der Industrie in Berlin. Industriepräsident Dieter Kempf kritisiert: „Die Regierungspolitik schadet den Unternehmen.“ Kanzlerin Angela Merkel lässt das nicht auf sch sitzen.





„Die wirtschaftliche Lage wird zunehmend zum Risiko", warnte Dieter Kempf, Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie (BDI). Viele Probleme seien dabei „hausgemacht". Die Große Koalition stehe für das „mutlose Abarbeiten kleinteiliger Sozialpolitik und ein ungesundes Maß an Umverteilung".

Kempf forderte, Europa brauche „gerade jetzt angesichts wachsender Herausforderungen in der Weltwirtschaft und in der Konjunktur ein handlungsfähiges Deutschland mit einer entscheidungsstarken Regierung". Es müsse ums Land und um den Wirtschaftsstandort gehen. Parteitaktische Spielchen dürften nicht länger die Richtung bestimmen. Die Wähler durchschauten das Feilschen wie auf dem Basar. Sie wenden sich nach den Worten von Kempf ab von einer Politik nach dem Motto: „Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung gegen Soli-Abbau für alle.“

Merkels Gegenangriff

Bundeskanzlerin Angela Merkel wies die Kritik zurück und ging zum Gegenangriff über. Vertrauen in die Bundesregierung sei genauso wichtig wie Vertrauen in die Wirtschaft, sagte die CDU-Politikerin beim Tag der deutschen Industrie. Sie betonte, seit ihrem Amtsantritt vor einem Jahr und drei Monaten habe sich die Bundesregierung aber lange mit dem verlorenen Vertrauen in die Automobilindustrie und Regelbrüchen beschäftigen müssen. Politik und Wirtschaft hätten angesichts der großen Herausforderungen durch den digitalen Wandel eine gemeinsame Verantwortung.

Die Regierung tut laut Merkel viel, um die Rahmenbedingungen für die deutsche Wirtschaft zu verbessern. So werde in dieser Woche im Bundestag ein Gesetz beschlossen, mit dem ausländische Fachkräfte leichter einwandern können, wenn sie in Mangelbranchen arbeiten. Die Regierung kümmere sich zudem um eine bessere Internetverbindung in Wohn- und Gewerbegebieten sowie Schulen und habe auch die Versteigerung der Frequenzen für den neuen Mobilfunkstandard 5G auf den Weg gebracht.

"Hoffnungslos hinten dran"

Im "Kampf um die besten Köpfe" für die Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) stellten Bundesregierung und Länder viel Geld bereit, so die Kanzlerin weiter. Bei der Plattformwirtschaft, also Geschäftsmodellen wie die der US-Konzerne Amazon oder Google, sei Deutschland allerdings "hoffnungslos hinten dran", räumte die Kanzlerin ein. Das liege jedoch auch daran, dass die Unternehmen nicht innovativ genug seien. So warf die Kanzlerin dem Mittelstand vor, dass er nicht genügend in die Verarbeitung der eigenen Daten investiere. Sie warnte die Industrie zudem davor, angesichts nach wie vor voller Auftragsbücher den rasanten technologischen Wandel zu verschlafen.

Merkel griff auch Kempfs Kritik auf, wonach die Unternehmen in Deutschland zu viele Steuern bezahlen müssten. Sie verwies darauf, dass die Steuersenkungen in den USA erst ein Jahr her seien. "Die Wettbewerbsverhältnisse haben sich erst vor kurzem sehr zu unseren Ungunsten verschoben", sagte der Kanzlerin. Sie kündigte an, dass die Regierung über eine Entlastung der Unternehmen nachdenken werde.

Industrie "dürstet" nach Klarheit

Kempf hatte sich zuvor für die vollständige Abschaffung des Solidaritätszuschlags und für eine rasche „Modernisierung“ der Unternehmensteuern ausgesprochen. Gemeint ist damit eine Senkung der Steuern von derzeit rund 31 auf 25 Prozent. Im EU-Mittel zahlen Unternehmen klaut BDI rund 22 Prozent.

Handlungsbedarf sieht Kempf auch in der Klimaschutzpolitik. Hier sei Deutschland in der Lage, bis zum Jahr 2050 bei optimaler politischer Steuerung 80 Prozent seiner Treibhausgasemissionen gegenüber 1990 einzusparen, sagte Kempf voraus. Wenn es der Politik gelinge, den Klimaschutz zu internationalisieren, könne Deutschland im Verbund mit anderen Industrieländern sogar mehr als 80 Prozent erreichen.

Kempf forderte möglichst rasch Klarheit in der Energie- und Klimapolitik. Vage Ankündigungen bis zum Herbst wie durch das Klimakabinett in der vergangenen Woche reichten bei Weitem nicht aus. „Wir dürsten danach zu erfahren, wie es weitergeht." (mit AFP/dpa)