Berlin.. Nach dem Rückzug von Andrea Nahles von der SPD-Spitze zeichnet sich kein rascher Ausweg aus der Koalitionskrise ab. Der SPD-Vorstand entschied gestern in Berlin, dass die drei Vize-Vorsitzenden Malu Dreyer, Manuela Schwesig und Thorsten Schäfer-Gümbel die krisengeplagte Partei kommissarisch führen.

Wie Vizekanzler Olaf Scholz erklärten die drei aber, nicht für den Vorsitz zur Verfügung zu stehen. Am 24. Juni will die SPD klären, wann und wie der Parteivorsitz neu besetzt werden soll. Dann wird entschieden, unter welchen Bedingungen sie das Bündnis über 2019 hinaus fortsetzen und wann genau sie ihre Halbzeitbilanz ziehen will.



Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Dreyer erklärte, die SPD stehe auch nach dem Rücktritt von Nahles zur großen Koalition mit der Union. „Wir haben uns nach einem Mitgliedervotum entschieden, in die große Koalition einzugehen, und wir sind vertragstreu", sagte sie in Berlin. Beim Koalitionspartner stieß die Entscheidung für eine kommissarische Dreier-Führung auf Unverständnis. „Ein Trio? Und wer ist jetzt der verbindliche Ansprechpartner, wer führt?", fragte CDU-Vize Julia Klöckner auf Twitter.

"Auf alles vorbereitet"

Die Spitzen von CDU und CSU machten zudem deutlich, dass sie auch auf einen plötzlichen Auszug der SPD aus der großen Koalition vorbereitet seien. „Für alles, was kommt oder nicht kommt, können Sie davon ausgehen, dass die CDU vorbereitet ist", sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer auf die Frage, ob sie sich bereit fühle, bei einem Ausscheiden der SPD Kanzlerkandidatin oder Kanzlerin zu werden.

Bei der CSU werden die Zweifel an der großen Koalition offensichtlich größer. Zwar sagte Parteichef Markus Söder nach einem Auftritt bei der Konferenz der Unionsfraktionschefs von CDU und CSU in Weimar, die CSU wolle eine gute, starke Regierung. Aber eine große Koalition dürfe auch kein Selbstzweck sein, sondern müsse „eine inhaltliche Erzählung" bereithalten. „Das Motiv darf eben nicht sein: Man regiert, weil man Angst hat, sich dem Wähler zu stellen."

Der CSU-Chef betonte, dass es für die SPD von der Union keinen Rabatt gebe. „Es wird jetzt keiner in der Union auf die Idee kommen, aufgrund der Situation der SPD jeden Tag nur entgegenzukommen." Kramp-Karrenbauer bekräftigte ebenso wie Kanzlerin Angela Merkel (CDU), dass es eine Grundrente nur mit Bedürftigkeitsprüfung geben könne, anders als die SPD es will. „Wir stehen zu dem, was im Koalitionsvertrag vereinbart ist", sagte Kramp-Karrenbauer.

"Heraus aus dem Hinterzimmer"

Nahles will auch in der SPD-Fraktion offiziell zurücktreten. Hier soll es ebenfalls eine kommissarische Lösung geben: mit Vize-Fraktionschef Rolf Mützenich aus Köln. Außenminister Heiko Maas (SPD) schlug vor, als Parteiführung eine Doppelspitze wie bei den Grünen einzurichten und diese per Urwahl zu küren. "Die Zeit der Hinterzimmer muss endlich vorbei sein." Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil nannte dies einen „sehr berechtigten Wunsch von vielen Mitgliedern".

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat unterdessen die Große Koalition nach dem Rücktritt von SPD-Chefin Andrea Nahles dazu aufgefordert, jetzt nicht erneut „in einen mehrmonatigen Selbstfindungsprozess“ abzutauchen. „Union und SPD haben die Pflicht, endlich die Herausforderungen anzupacken. Das bedeute, Klimaschutz und Europa sowie den sozialen Zusammenhalt voranzubringen“, sagte Hofreiter unserer Redaktion. Für den Fall eines Scheiterns der Großen Koalition lehnte er einen Regierungseintritt der Grünen ohne vorherige Neuwahlen ab. Hofreiter betonte: „Sollten Union und SPD die Kraft fehlen, ernsthaft weiter zu regieren, dann braucht eine neue Regierung in jedem Falle eine neue Legitimation durch die Wählerinnen und Wähler.“ Wenn die Koalition handlungsunfähig bleibe, schade sie dem Land und dem Ansehen der Politik und der Demokratie insgesamt, warnte der Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion.