Berlin. Im Scheitern von Andrea Nahles steckt viel Tragisches. Sie hat die SPD in desolatem Zustand übernommen, als erste Frau. Sie wollte vieles besser machen als ihre Vorgänger, und kämpfte wie eine Löwin. Sie versöhnte die Partei mit dem schweren Hartz-IV-Erbe.

Was hängen bleiben wird von der Politikerin Nahles sind ihre peinlichen Bätschi- und In-die-Fresse-Auftritte und die Schmähungen, mit denen sie am Ende von den eigenen Leuten vom Hof gejagt wurde. Dass es Kanzlerin Angela Merkel ist, die Nahles als Sozialdemokratin mit Herzblut würdigt und ihren feinen Charakter lobt, spricht für sich.



Das Misstrauen der SPD in ihr gesamtes Führungspersonal ist so groß, dass die Bestimmung eines Nachfolgers oder einer Nachfolgerin per Parteitag wohl nicht ausreichen dürfte. Die nötige Autorität hätte wohl nur jemand, der eine Urwahl gewinnt. Das ist ein mühsamer Prozess, den die Partei aber nicht scheuen sollte. Wer den Mut hat, sich nach dem brutalen Umgang der Partei mit Andrea Nahles jetzt noch zur Wahl zu stellen, verdient schon deswegen Respekt.

Auch bei der Frage, ob sie in der Groko bleiben soll, darf die SPD jetzt nichts überstürzen. Was die Genossen in der Regierung erreicht haben, ist aus sozialdemokratischer Sicht durchaus vorzeigbar. Nur die Botschaft kommt nicht mehr rüber. Aber warum sollte das plötzlich wieder gelingen, nur weil man in der Opposition ist?