Zieht sich aus der Politik zurück: Andrea Nahles. Foto: imago images/Emmanuele Contini

Berlin. Sonntag um 9.53 Uhr ist die Mail im Postfach: "Liebe Genossinnen und Genossen", schreibt Andrea Nahles an die SPD-Mitglieder, "am kommenden Montag werde ich meinen Rücktritt erklären". Nach nur 13 Monaten an der Parteispitze kapituliert die 48-Jährige.