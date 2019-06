Trump mischt sich in Großbritannien ein: Polterer mit Kalkül

Osnabrück. Vor seinem offiziellen Staatsbesuch in Großbritannien mit allem Pomp schlagen die Wellen hoch: US-Präsident Trump ärgert Bald-nicht-mehr-Premierministerin Theresa May mit ätzenden Kommentaren und mischt sich in innerbritische Angelegenheiten ein. Typisch Trump? Ja, stimmt. Doch dieses Mal poltert er mit Kalkül.

Es ist kein Jahr her, da hat US-Präsident Donald Trump die britische Premierministerin Theresa May während seines Arbeitsbesuchs düpiert, und zwar mithilfe eines bissigen Interviews in der Zeitung „Sun“. Nun steht ein erneuter Besuch an, und was macht Trump? Das Gleiche: Er gibt der „Sun“ ein krawalliges Interview, in dem er sich ungefragt in britische Innenpolitik einmischt und den Brexit- Hardliner und potenziellen May-Nachfolger Boris Johnson über den grünen Klee lobt. Damit walzt der polternde Präsident einmal mehr über diplomatische Gepflogenheiten hinweg, und das in einer für Großbritannien aufgewühlten Zeit. Das Land ist gespalten wie nie, und nun haut Spalter Trump auch noch in dieselbe Kerbe. Hilfreich ist das nicht. Oder doch?

Aus Trump-Sicht schon. Denn was wie das übliche Auf-den-Putz-Hauen des Twitter-Randalierers wirkt, hat Kalkül: Tatsächlich würde Johnson als May-Nachfolger Trump gut zupass kommen. Mit ihm hätte er einen Verbündeten jenseits des Atlantiks, der zudem einen ähnlich aufgeregten Politikstil pflegt. Nicht zuletzt könnte Johnson auch Türöffner sein für ein lukratives Handelsabkommen zwischen den USA und Großbritannien nach dem Brexit. Damit würde sich Trump erneut als erfolgreicher Wirtschaftsförderer Amerikas profilieren. Für einen US-Präsidenten, der wiedergewählt werden will, ein wertvolles Pfund.