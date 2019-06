Osnabrück. Beim Abbiegen von Lastwagen kommt es immer wieder zu schweren Unfällen mit Fahrradfahrern. Ideen, die Zahl der Unfälle zu reduzieren, gibt es einige. Zum Beispiel, einen Abbiegeassistenten einzubauen, der den Lastwagenfahrer vor Radlern im toten Winkel warnt. Zum Europäischen Tag des Fahrrads fordern Verbände vom Bundesverkehrsministerium mehr staatliche Förderung.

