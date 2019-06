Komplizierte Eingriffe erfordern geübte Ärzte. Foto: Imago Stock&People

Osnabrück. Komplizierte Eingriffe erfordern fachkundige und geübte Ärzte. Daher plädieren Experten zurecht dafür, dass anspruchsvolle OPs etwa an der Bauchspeicheldrüse nur in spezialisierten Zentren gemacht werden sollen, die eine Mindestanzahl an solchen Eingriffen pro Jahr durchführen.