Osnabrück. Um zu gewährleisten, dass Kliniken bestimmte komplizierte Eingriffe durchführen können, müssen sie dafür im Jahr eine gesetzliche Mindestmenge erfüllen. In der Region haben einige Krankenhäuser diese 2017 nicht erreicht, die Eingriffe aber trotzdem vorgenommen. Wie erklärt sich das?

2017 haben Krankenhäuser im Osnabrücker Land, im Emsland, in der Grafschaft Bentheim und in Ostfriesland Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse und der Speiseröhre vorgenommen oder Kniegelenk-Totalendoprothesen (kurz: Knie-TEP) eingesetzt, obwohl sie die dafür eigentlich vorgeschriebene Mindestmenge nicht erfüllen. Die Mindestmenge soll gewährleisten, dass solche komplexe Operationen regelmäßig durchgeführt werden und die Kliniken entsprechend geübt darin sind. Was sind die Gründe dafür, dass die Kliniken in der Region das Mindestmaß unterschritten aber trotzdem operiert haben?

Eingriffe bei Notfällen

Viele Kliniken haben diese Eingriffe vorgenommen, weil es sich dabei um Notfälle handelte. So teilt die Klinik Lilienthal (etwa 30 Kilometer von Delmenhorst entfernt) mit, es handelte sich bei ihren beiden Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse um Notfallbehandlungen. Planmäßig werden diese in der Klinik nicht durchgeführt. Für die Zukunft sei es auch nicht geplant. "Dennoch kann sich entweder während einer Operation an anderen Organen im Bauchraum oder aber bei Unfallopfern eine ungeplante Notfall-Operation am Pankreas ergeben. Diese werden wir selbstverständlich auch in Zukunft durchführen", teilt Sprecherin Jessica Barszczewski auf Nachfrage mit. Geplante Operationen würden hingegen an einen Kooperationspartner verwiesen werden. Das Marienhospital Osnabrück setzt planmäßig keine Knie-TEP ein - hat dies 2017 aber zwei Mal machen müssen. "In Einzelfällen kann es bei verunfallten Patienten trotzdem dazu kommen, dass Knie-TEPs eingesetzt werden müssen", teilt Sprecherin Esther Alves-Spielmeyer auf Nachfrage mit. Weiterhin werde dies im Marienhospital nur sehr selten bei Notfällen gemacht.

Das Christliche Krankenhaus Quakenbrück hat 2017 einen Eingriff an der Bauchspeicheldrüse vorgenommen - wegen einer Notfall-OP nach einem Unfall. Im Elisabeth-Krankenhaus Thuine kam es während einer Notfall-Operation zu einem Milzveneneinriss, was kurzfristig zu einer Entfernung der Milz und eines Teils der Bauchspeicheldrüse führte. Und auch in der Euregio-Klinik Albert-Schweitzer-Straße in Nordhorn wurde erst während eines Eingriffs an einem anderen Organ deutlich, dass auch an der Speiseröhre operiert werden muss. Die Krankenkassen zahlten diese Eingriffe. Das Borromäus Hospital Leer führte wegen Notfällen Operationen an der Speiseröhre durch, das Marien Hospital Papenburg Aschendorf an der Bauchspeicheldrüse.

Schwer planbar

Die Nordhorner Klinikhat 2017 außerdem die Mindestmenge für Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse knapp unterschritten und nur neun von zehn Operationen vorgenommen. "Entsprechende Leistungen lassen sich nur bedingt planen", sagt Sprecherin Gisela Völlink auf Nachfrage. "So wurde die Mindestmenge in den Vorjahren erreicht, ohne, dass sich Strukturen verändert haben." Die Leistungen wurden von den Krankenkassen trotzdem vergütet. 2018 hat die Klinik die Mindestmengen auch nicht erreicht, plant aber die Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse in Zukunft weiterhin durchzuführen. "Diesbezüglich befinden wir uns derzeit in entsprechender rechtlicher Klärung mit den Krankenkassen."

Beim Krankenhaus Ludmillenstift in Meppen hingegen waren umfangreiche Baumaßnahmen dafür verantwortlich, dass die Mindestmengen bei der Kniegelenk-Prothese und den Bauchspeicheldrüsen-OPs nicht erfüllt wurden. Dies teilt Ludmillenstift-Sprecherin Christina Wübben auf Nachfrage mit. Das Krankenhaus führte 36 von nötigen 50 Knie-TEP-Eingriffen durch und acht von zehn Eingriffen an der Bauchspeicheldrüse. "Das hat sich mittlerweile aber schon wieder entspannt", sagt Wübben - 2018 seien die Mindestmengen wieder erfüllt worden.



Personalfragen

In der Ubbo-Emmius-Klinik in Norden sind 2017 13 von 50 Kniegelenk-Prothesen eingesetzt worden. Die Klinik hat die Mindestmenge wegen fehlenden Ärztepersonals nicht erreicht - und inzwischen werde laut Sprecherin Andrea Janssen diese Leistung dort gar nicht mehr angeboten, denn sie wurde auf den Ubbo-Emmius-Klinik-Standort in Aurich verlegt. Aus personellen Gründen hat auch das Bonifatius Hospital Lingen die Mindestmenge für Eingriffe an der Speiseröhre nicht erreicht: Dort stand 2017 ein altersbedingter Chefarztwechsel in der Allgemein- und Viszeralchirurgie an. "Die Krankenkassen haben dementsprechend auch die Leistungen in 2017 anerkannt", teilt Sprecherin Ulrike Focks auf Nachfrage mit. 2018 hat das Krankenhaus die Mindestmenge erbracht und plant, die Eingriffe an der Speiseröhre auch weiterhin durchzuführen.