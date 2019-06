Berlin. Was ist los mit der FDP? Sie kam bei der Europawahl nicht aus der gefährlichen Fünf-Prozent-Zone heraus. Droht den Liberalen nach beispiellosem Wiederaufstieg eine Flaute, die bei den bevorstehenden Landtagswahlen im Osten existenzbedrohend werden kann?

Nur kleiner Wahlgewinner: Die Schwindsucht der Volksparteien CDU und SPD, aber auch der Höhenflug der Grünen haben bewirkt, dass das schlechte Abschneiden von FDP (und Linken ) im Schatten blieb. "Wir sind kein großer, aber ein kleiner Wahlgewinner. Dritte Kraft im EU-#Parlament, Stimmen in Deutschland verdoppelt und in #Bremen Wiedereinzug mit Gestaltungsoption. Aber ab morgen müssen wir daran arbeiten, unser Potenzial noch besser auszuschöpfen", so twitterte der FDP-Vorsitzende -Chef Christian Lindner nach der Europawahl.

Falsche Erwartung: Im Januar hatte Christian Lindner noch ein großes Ziel vor Augen. Nachdem die FDP 2017 mit 10,7 Prozent wieder in den Bundestag eingezogen sei, "wäre es doch gelacht", wenn es nicht gelänge, auf zehn Prozent bei der Europawahl zu kommen, meinte er. Die Liberalen erreichten aber nur etwas mehr als fünf Prozent, wobei sie in Ostdeutschland deutlich schlechter abschnitten als im Westen. Bei den anstehenden Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg könnte also ein Debakel drohen,

Woran liegt es? Das Ergebnis scheint nicht spurlos vorbei zu gehen an dem 40-Jährigen Lindner. Die FDP werde aufarbeiten und analysieren "wo ich Dinge falsch eingeschätzt habe", sagte er in Interviews. Fakt ist: Das Thema Klimaschutz hat die FDP unterschätzt. Es war laut Analysen Top-Thema für die Wahlberechtigten. Und gerade hier hat Lindner viele "FridaysforFuture"-Sympathisanten verschreckt mit dem Spruch: Klimaschutz sei "etwas für Profis".

Wo ist noch Potenzial? Die Grünen haben bei der Europawahl damit 20,5 Prozent vier Mal so viele Stimmen abgesahnt wie die FDP (5,4 Prozent). Die Tatsache, dass 7,7 Millionen Wähler die Grünen wählten und die FDP nur zwei Millionen, nimmt deren Chef jetzt zum Anlass für einen direkten Angriff. Lindner wirft den Grünen vor, das Land mit ihrer Politik ökologisch umerziehen zu wollen. „Sie wollen den Petrolheads das Auto nehmen und den Fleischliebhabern das Steak. Und für die Mittelschichtsfamilie wird die Flugreise nach Mallorca teurer“, so Lindner im Gespräch mit der „Welt“. Und weiter: „Parteichef Robert Habeck träumt von Deutschland als einem fleischlosen Land.“ Die Grünen würden ihre Klimaschutzpolitik dazu nutzen, „Lebensstile zu verändern“. Seine Vision dagegen sei es, „durch Einfallsreichtum Klimaschutz mit Freiheit und Wohlstand zu verbinden“. Man dürfe den Klimaschutz nicht „linken und planwirtschaftlichen Eingriffen überlassen, weil er sonst nämlich unbezahlbar wird“.

Wo gab es Fehler? Dass die FDP im Europawahlkampf auch über sich selbst stolperte, zeigte nicht zuletzt der Bundesparteitag Anfang Mai in Berlin. Europa-Spitzenkandidatin Nicola Beer wurde von den Delegierten regelrecht abgestraft und erhielt nur 58,5 Prozent bei der Wahl zur Vizeparteichefin. Sie hatte in einem Machtkampf den FDP-Vizevorsitz erlangt und damit die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann verdrängt, die um des Friedens willen verzichtete,.

Fehlt es an gutem Personal? Ja, sagt einer, der dem direkten Führungszirkel angehört. "Wenn die zweite Reihe nicht aktiv wird, dann bleibt der Erfolg aus", greift er Vorständler wie Katja Suding an. Tatsächlich sind vor allem Lindner und sein Vize Wolfgang Kubicki öffentlich präsent. Die neue Generalsekretärin Linda Teuteberg (38), seit Ende April am Start, muss sich noch in die neue Aufgabe hineinfinden.Die Volljuristin legt Wert auf Präzision, nicht aber auf Lautstärke. Das wird sie so wohl ändern müssen, wenn sie gehört werden will.

Anzeige Anzeige