Benjamin Netanjahu hatte sechs Wochen Zeit, eine tragfähige Koalition zu bilden. Foto: Ariel Schalit/AP

Jerusalem. Zum ersten Mal in der Geschichte Israels kann nach einer Wahl keine Regierung gebildet werden. Netanjahu setzt auf eine weitere Wahl in dreieinhalb Monaten. Was passiert jetzt mit dem US-Friedensplan?