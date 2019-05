Hamburgs Fahrverbote: Es braucht eine neue Strategie

Osnabrück. . Zwar verweist der BUND darauf, dass die Stickstoffwerte durch die Fahrverbote in Hamburg geringfügig gesunken seien. Das kann aber nicht darüber hinweg täuschen, dass dieser Praxistest krachend gescheitert ist. Die Grenzwerte werden weiterhin gerissen. Aufwand und Nutzen stehen in keinem Verhältnis.

Kein Wunder: Immer noch dürfen Anwohner, Besucher, Taxis, Busse, Krankenwagen, Müllautos, Lieferfahrzeuge und zum Teil alle Diesel ab Euro-6-Norm über die vermeintlich gesperrten Straßen rollen. Rechnet man dann noch diejenigen, die das Fahrverbot ignorieren, und Emissionsquellen im weiteren Stadtgebiet wie Schiffe, Industrie, Heizungen oben drauf, überraschen die Messergebnisse nicht.



Demgegenüber steht ein Aufwand von knapp einer halben Million Euro für Schilder plus Polizeikontrollen.

Und das alles für nur 2,2 von insgesamt 4000 Kilometern Straßennetz in Hamburg.

Der Feldversuch zeigt: Mit Kleinstverboten lässt sich nichts ändern. Zumal die Konzentration auf den einen kleinen Teil der Luft, dessen Gefahrenpotenzial insbesondere im Verhältnis zum Feinstaub nach wie vor unklar ist, nicht weiterbringt.

Was es braucht, ist eine globalere Strategie: Attraktiven Nahverkehr und Radwege, alternative Antriebstechnologien. Eine halbe Million Euro wäre besser in Forschung investiert, als in Schilder versenkt.