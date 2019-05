Berlin. Bekommt die CDU ein AKK-Problem? Erst räumte Parteichefin Annegret Kramp-Karrenbauer nach einem desaströsen Wahlwochenende „eigene Fehler“ ein, um dann im Umgang mit der Generation Youtube sofort den nächsten zu begehen.

Was ist passiert? Die Parteivorsitzende sprach von „Meinungsmache“, weil mehr als 70 Influencer vor der EU-Wahl zum CDU-Boykott aufgerufen hatten. Angesichts solcher Online-Kampagnen stellte die 56-Jährige die Frage: „Was sind Regeln aus dem analogen Bereich, und welche Regeln gelten auch für den digitalen Bereich?“



Die Netzgemeinde reagierte heftig, wertet die von AKK angesprochenen Regeln als „Regulierungen“ und mutmaßt „Internet-Zensur“ . Der Koalitionspartner SPD geht auf Distanz : „Wenn Frau Kramp-Karrenbauer jetzt ernsthaft plant, irgendwie gesetzlich gegen Youtuber vorzugehen, wird das mit meiner Partei ganz sicher nicht zu machen sein“, stellte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil klar.

Journalisten schockiert

Der Journalistenverband zeigte sich „schockiert“. „Man kann nur hoffen, es ist Hilflosigkeit“, ätzte die Grüne Claudia Roth. Andere schauen schon weiter. Michael Spreng, früher Politikberater der CSU, hält Kramp-Karrenbauer für einen der entscheidenden Gründe, warum die CDU bei der Europawahl gerade bei Jüngeren so schlecht abschnitt. Bei der ARD-Runde „Hart, aber fair“ verweist er auf AKK-Äußerungen zur gleichgeschlechtlichen Ehe, die sie indirekt mit Inzest und Polygamie verglich. Auch hält er ihr die Fehlbesetzung des Generalsekretär-Postens vor: Paul Ziemiak, der bei digitalen Themen punkten sollte, habe auf das CDU-kritische Rezo-Video erst spät, dann schlecht reagiert.

Ordentlich Zunder gab „AKK“ mit einer Wahlanalyse, die von der Bundesgeschäftsstelle noch in der Wahlnacht an Mitglieder des Bundesvorstands versandt wurde. In dem internen Papier zur Europawahl hatte die CDU-Führung die Abkehr jüngerer Wähler von der Partei unter anderem damit begründet, dass die Junge Union (JU) als nach rechts gerückt wahrgenommen worden sei: „Das ist ein Schlag ins Gesicht für 100 000 Mitglieder, die vor Ort im Wahlkampf bei Wind und Wetter gekämpft haben“, empörte sich JU-Chef Tilman Kuban im Gespräch mit dem „Redaktionsnetzwerk Deutschland“. „Das wird die Junge Union nicht so stehen lassen.“ Im „Deutschlandfunk“ rudert Kuban später zurück. Die Parteivorsitzende sei falsch interpretiert worden.

Klare Worte

Tatsächlich hat Kramp-Karrenbauer in ihrer Pressekonferenz nach der Europawahl ziemlich klare Worte gefunden: „Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätte, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD? Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen.“

Stunden später registrierte sie das vernichtende Echo im Netz auf ihre Äußerungen über den Anti-CDU-Aufruf von 70 Influencern und Youtubern. AKK ruderte zurück. Es sei „absurd“, ihr „zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen“. Die Erfahrung der Berliner Journalisten ist dagegen eine andere. Beim „Werkstattgespräch“ zur Flüchtlingspolitik im vergangenen Februar mussten Presseleute weitgehend draußen bleiben. Warum? Das Nachrichtenportal t-online.de verwies auf die Erklärung der Parteichefin im Magazin der Jungen Union: „Beim Auftaktgespräch zum Werkstattgespräch haben wir beispielsweise keine Presse zugelassen. Wir haben einen Livestream angeboten […] Wir waren Herr über die Bilder, wir haben die Nachrichten selbst produziert. In diese Richtung wird es weitergehen.“