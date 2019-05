Berlin. Andrea Nahles hat ihre Gegner überrumpelt - und könnte ihre Position wieder festigen: Bei der vorgezogenen Neuwahl der Fraktionsspitze in der kommenden Woche will Ex-Parteichef Martin Schulz Nahles jedenfalls nicht herausfordern. Auch anderen potenziellen Gegenkandidaten werden keine Chancen eingeräumt.

Trotz hartnäckiger Gerüchte plane Martin Schulz derzeit überhaupt nichts, verlautete am Dienstag aus seinem Umfeld. Der gescheiterte Kanzlerkandidat der Genossen ist demnach stinksauer, dass Nahles nach der desaströsen Europa- und Bremen-Wahl die Abstimmung über die Fraktionsführung von September auf kommende Woche vorziehen und so die Machtfrage ganz schnell abräumen will. Vor einer Neuwahl müsste Nahles zurücktreten, meint Schulz, und pocht auf den regulären Wahltermin in vier Monaten.



Doch der geschäftsführende Fraktionsvorstand sieht das anders und beschloss am Montagabend, dass schon kommenden Dienstag gewählt werden soll.

Wenn Schulz kneift, wer traut sich aus der Deckung? Genannt wurden die Namen von Matthias Miersch, Sprecher der Parlamentarischen Linken, und von Achim Post, bestens vernetzter Chef der NRW-SPD im Bundestag. Beide kamen nach der Nahles-Volte zunächst nicht aus der Deckung.





Hinter Miersch stehen zwar Parteivize Ralf Stegner und Juso-Chef Kevin Kühnert. Der Niedersachse hat integrierende Qualitäten, gilt in der Fraktion indes als zu wenig profiliert für den Knochenjob, die Fraktion zu führen und dem Koalitionspartner Paroli zu bieten.

Achim Post wiederum hat eine starke Hausmacht, scheut aber offenbar das Risiko. "Wer gegen Nahles antritt, ist weg vom Fenster", sagt ein Strippenzieher der Fraktion und Post-Vertrauter, der selbst nicht zu den größten Nahles-Fans zählt.

Anzeige Anzeige

Die Schlappen bei der Europawahl, wo die SPD hinter den Grünen landete, und in Bremen, wo die CDU die Genossen erstmals seit 73 Jahren als stärkste Kraft ablöste, hatten Nahles maximal in die Defensive gebracht.

Den Ausschlag für ihren Entschluss, den Befreiungsschlag zu suchen, gab ein Brief des NRW-Abgeordneten Michael Groß, der am Montagnachmittag im Willy-Brandt-Haus einging: "Nach den sehr bedauerlichen und desaströsen Ergebnissen der SPD bei den Wahlen, muss klargestellt werden, ob die SPD-Bundestagsfraktion hinter ihrer Vorsitzenden steht oder nicht", schrieb Groß.

Weil: "Kein Bedarf an Personaldebatte"

Daraufhin sagte Nahles am Abend im ZDF: "Personelle Debatten halte ich zwar jetzt für nicht sinnvoll, aber da diese Aufforderung an mich ergangen ist als Fraktionsvorsitzende, würde ich sagen: Dann schaffen wir Klarheit."

Die Führungsriege der Partei steht geschlossen hinter der Vorsitzenden. "Wir haben keinen Bedarf an einer Personaldebatte", sagte etwa Niedersachsen Ministerpräsident Stephan Weil der "Bild"-Zeitung. "Das lenkt von den wirklich schweren Fragen ab, was uns im Kern als Partei aus- und zukunftsfähig macht."

Die Anti-Nahles-Meuterei scheint damit erstmal auszufallen. "Mit der Neuwahl der Fraktionsspitze wird sie ihre Position wieder festigen", ist sich ein einflussreiches Fraktionsmitglied sicher. Für Nahles wird das aber nur eine Verschnaufpause bis zu den schwierigen Landtagswahlen im Herbst bedeuten. Folgen dann die nächsten Klatschen für die Genossen, dürfte die Personaldebatte ganz schnell wieder hochkochen.