Berlin. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer zieht nach ihren Aussagen zu einer möglichen Regulierung von Meinungsäußerungen reichlich Kritik auf sich.

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer hat eine offensive Diskussion über politische "Meinungsmache" im Netz angeregt. Hintergrund ist ein Wahlaufruf einer Reihe von Youtubern vor den Wahlen vom Sonntag gegen CDU und SPD. (Weiterlesen: Nach Gesprächsangebot: CDU und SPD warten auf Youtuber Rezo)

Kramp-Karrenbauer sagte am Montag in Berlin nach Gremiensitzungen ihrer Partei: "Was wäre eigentlich in diesem Lande los, wenn eine Reihe von, sagen wir, 70 Zeitungsredaktionen zwei Tage vor der Wahl erklärt hätten, wir machen einen gemeinsamen Aufruf: Wählt bitte nicht CDU und SPD. Das wäre klare Meinungsmache vor der Wahl gewesen."

Debatte über Regeln im digitalen Bereich

Kramp-Karrenbauer argumentierte weiter, ein solcher Aufruf hätte eine heftige Debatte in diesem Land ausgelöst. "Und die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache, was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein." Dies sei eine fundamentale Frage, "über die wir uns unterhalten werden, und zwar nicht wir in der CDU, mit der CDU, sondern, ich bin mir ganz sicher, in der gesamten medienpolitischen und auch demokratietheoretischen Diskussion der nächsten Zeit wird das eine Rolle spielen."

Viel Kritik für Aussagen

Die Äußerungen Kramp-Karrenbauers sind dahingehend verstanden worden, sie habe die Regulierung von Meinungsäußerungen im Internet vor Wahlen angeregt. In sozialen Netzen gab es viel Kritik an der CDU-Vorsitzenden – auch aus den Reihen der eigenen Partei.

Der Münsteraner Bundestagsabgeordndete Ruprecht Polenz meint in einem Tweet: "Es gibt nichts zu regulieren. Zur Meinungs- und Pressefreiheit gehört es, dazu aufrufen zu können, eine Partei zu wählen oder eben nicht zu wählen. Neutralitätsregeln gelten nur für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk."

Der Osnabrücker SPD-Europaabgeordnete Tiemo Wölken, ein entschiedener Gegner der Uploadfilter, fordert: "Finger weg von der #Meinungsfreiheit im Internet, liebe #CDU ". Er fragt auch, ob zur Durchsetzung einer Regulierung Uploadfilter eingesetzt werden sollten?

Der linke Bundestagsabgeordnete Niema Movassat bezeichnet den Vorschlag von Kramp-Karrenbauer als "beispiellosen Angriff auf die Meinungsfreiheit".

Die stellvertretende FDP-Vorsitzende Nicola Beer hält die Äußerung von Kramp-Karrenbauer für einen Scherz.

Kritik kommt auch von der digitalpolitischen Sprecherin der AfD-Bundesfraktion, Joana Cotar.

Der Düsseldorfer Medienanwalt Jasper Prigge warnt davor, nach Regulierung zu rufen, das sei "mehr als befremdlich – wenn nicht gar verfassungsfeindlich".



Reaktion von Kramp-Karrenbauer



Kramp-Karrenbauer twitterte selbst am Abend dazu: "Es ist absurd, mir zu unterstellen, Meinungsäußerungen regulieren zu wollen. Meinungsfreiheit ist hohes Gut in der Demokratie. Worüber wir aber sprechen müssen, sind Regeln, die im Wahlkampf gelten. #Rezo #Youtuber"



