Kein Entkommen für Österreichs Sozialdemokraten aus dem Dilemma

Osnabrück. Österreichs konservative Regierung stürzt über ein Misstrauensvotum. Ob das aber die Sozialdemokraten einer Rückkehr an die Macht näher bringt, ist mehr als fraglich.

Kurios: Ausgerechnet einen Tag, nachdem die ÖVP von Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz bei den Europawahlen einen Vertrauensvorschuss der Wählerschaft bekommen hat, entzieht das Parlament der Regierung das Vertrauen. Damit erhält Kurz die Quittung für ein Experiment, an das sich so manch einer gar nicht getraut hätte.

Die Rechtsnationalisten der FPÖ in die Regierung einzubinden war von Anfang an mit erheblichem Risiko verbunden. Doch darf, ja muss, Politik nicht ausgetretene Pfade verlassen, wenn ein Land in Agonie zu fallen droht, wie es seinerzeit in Wien unter jahrelanger großer Koalition der Fall war?

Dass die Sozialdemokraten nun ausgerechnet mit dem „Leibhaftigen“ in Gestalt der aus der Regierungen geflogenen FPÖ gemeinsame Sache machen, um Kurz zu stürzen, ist machtpolitischem Kalkül geschuldet. Vor der Neuwahl will sich die SPÖ in eine gute Position bringen, indem sie den konservativen Gegner schwächt. Der Brachialpoker wird sich für die SPÖ jedoch schwerlich auszahlen.

Denn er ist nicht im Sinn der Staatsräson. Wien benötigt zuvorderst Stabilität – zumal auf EU-Ebene wichtige Entscheidungen anstehen und Kurz den Betrieb in Brüssel gut kennt. Nun bekommt er also eine Auszeit verordnet. Die Chancen, dass er bei den Neuwahlen im September reüssiert, stehen dennoch recht gut.