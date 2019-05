Berlin. Euphorie bei den Grünen, Fehlersuche bei der CDU und und erste Konsequenzen bei der SPD: Am Tag nach der Europawahl ist der Berliner Polit-Betrieb aufgewühlt. SPD-Chefin Andrea Nahles sucht die Machtprobe mit ihren Gegnern.

Nach recht normalem Wundenlecken sah es am Montag nach der Europawahl im politischen Berlin aus. Bis zum Abend: Da ließ die SPD-Partei- und Fraktionschefin Andrea Nahles im ZDF die Bombe platzen. Schon kommende Woche und nicht - wie vorgesehen - im Herbst stellt sie sich in der Fraktion der Wiederwahl. Dann gilt es für ihren ärgsten Widersacher Martin Schulz, Farbe zu bekennen. Tritt er an? Oder wagt Matthias Miersch vom linken Flügel die Herausforderung?

Martin Schulz wittert seine Chance

Für Nahles ist es der Versuch eines Befreiungsschlages, um die Personaldebatte nach dem bitteren Wahlergebnissen zu beenden. Oder stürzt sie von der Fraktionsspitze? „Schulz ist der einzige, der glaubt, er hätte eine Chance gegen sie“, sagt ein Genosse.

Am Nachmittag war Nahles nach stundenlanger Krisensitzung des Führungszirkels – selbst enge Mitarbeiter waren rausgeschickt worden – vor die Mikrofone in der Parteizentrale getreten. Der Blick leer, das Lächeln gequält. Viel Neues hatte sie da nicht verraten. „Gut geschlafen habe ich nicht“, lässt sie die Journalisten wissen. Platz 3 hinter den Grünen, das sei eine bittere Zäsur, „und das fühlt sich auch so an“. Klar spüre sie die Verantwortung für das Überleben ihrer Partei. „Ich will sie aber auch wahrnehmen“, betont Andrea Nahles - was zunächst nach „Augen zu und durch“ klingt. (Weiterlesen: Liveblog zu den Auswirkungen der Europawahl)

Ergebnis "in den letzten 15 Jahren entstanden"

Die Zähne zusammenbeißen, die Kritik abperlen lassen, kämpfen: Das ist die Nahles-Strategie. Das 15-Prozent-Ergebnis sei „in den letzten 15 Jahren entstanden“, versucht sie die Schuld ihren dauerstänkernden Vorgängern Sigmar Gabriel und Martin Schulz in die Schuhe zu schieben. Dass man die Grünen kaum attackierte, war für Nahles nicht das Hauptproblem des gescheiterten Wahlkampfes: Der Klimaschutz sei nur „ein Thema unter anderen“ gewesen.

Frust bei der SPD, aber auch der CDU ist der Spaß vergangen. „Zu diesem Ergebnis haben als Allererstes eigene Fehler geführt“, räumt Partei-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer ein. Man habe falsche Themen gesetzt und den Bereich Klimaschutz vernachlässigt. Zudem habe sich der Eindruck verfestigt, dass sich in der CDU ein Rechtsruck vollzogen habe. „Das ist nicht der Fall“, empört sich „AKK“.

Eine genervte CDU-Chefin

Fakt ist, dass die 56-Jährige seit ihrer Wahl zur Parteivorsitzenden im letzten Dezember viel Aufwand getrieben hat, um die Anhänger ihres knapp unterlegenen konservativen Konkurrenten Friedrich Merz einzubinden. War es ein Fehler, Paul Ziemiak zum Generalsekretär zu machen, der Fehler im Umgang mit „Fridays for Future“ und dem CDU-kritischen Youtuber Rezo machte? „Ich zeige nicht mit dem Finger auf andere“, stellt AKK klar. Es klingt genervt.

Überwältigt vom eigenen Erfolg zeigt sich der Grünen-Vorsitzende Robert Habeck. Das Ergebnis von 20,5 Prozent habe „all unsere Erwartungen übertroffen“, sagt er. Daraus entstehe eine immense Aufgabe. „Klar kann man sich kurz freuen. Aber alle wissen, dass wir liefern müssen“, betont er.

Habeck: Begriff Volkspartei ist veraltet

Die Grünen als neue Volkspartei? Wird es Zeit, dass sie einen Kanzlerkandidaten aufstellen? Habeck verzieht das Gesicht bei diesen Fragen. Erstens hält er den Begriff „Volkspartei“ für veraltet, zweitens will er kein Personalgerangel: „Wir haben die Wahlen nicht gewonnen, um um uns selbst zu kreisen.“ Seine Partei habe einen inhaltlichen Auftrag. Peng – diese Klatsche gegen die etablierten Parteien sitzt. Zugleich demonstriert der 49-Jährige Machtbewusstsein: „Wir sind ins Zentrum der politischen Debatte gerückt.“

Der Grünen-Spitzenkandidat Sven Giegold, eigentlich ein sehr rationaler Mensch, wirkt aufgekratzt. Er freut sich über seine künftige Rolle als „Kampfkaninchen“. Lacher im Saal, als eine Journalisten einwirft, das sei zwar „süß“, aber sie kenne kein Kaninchen, das wirklich gefährlich sei. Giegold lacht – man werde schon sehen.

Das Land ist gespalten

Die SPD zerrissen und das Land gespalten, das zeigt sich vor allem am Abschneiden der AfD: In Ostdeutschland – ohne Berlin – haben die Rechtspopulisten außer in Mecklenburg-Vorpommern (17,7 Prozent) durchweg 20 Prozent und mehr geholt, im Westen blieben sie fast überall einstellig. In Brandenburg und Sachsen, wo im Herbst gewählt wird, wurde die AfD sogar stärkste Partei – und will bald mitregieren. „Für uns kommt eine Zusammenarbeit mit einer CDU nur infrage, wenn wir unsere wesentlichen politischen Forderungen durchsetzen können“, haute Jörg Urban, Landeschef der Sachsen-AfD, gestern schon mal auf den Putz.