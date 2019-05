Lisel Heise ist mit 100 Jahren in den Stadtrat von Kirchheimbolanden in Rheinland-Pfalz. Foto: dpa/Uwe Anspach

Kirchheimbolanden. Lisel Heise ist im Alter von 100 Jahren bei der Kommunalwahl in Rheinland-Pfalz in ihren Stadtrat gewählt worden. Der Seniorin liegt ein Misstand besonders am Herzen.