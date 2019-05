Osnabrück. Nirgendwo in Europa stehen die Grünen so gut da wie in Deutschland. Denn grünes Bewusstsein ist in der EU längst nicht so verbreitet, wie das die Wahlerfolge der Grünen in einigen Ländern bei der Europawahl vermuten lassen. In Schweden haben die Grünen trotz "Greta"-Effekt sogar schlechter abgeschnitten als vor fünf Jahren.

Der wohl bekannteste Neuzugang der Grünen im Europaparlament ist die Fernsehköchin Sarah Wiener. Die in Brandenburg auf einem Bauernhof lebende Österreicherin rutscht auf dem Ticket der heimischen Grünen nach Brüssel. Für sie ist es ein „logischer Schritt“, wie sie kürzlich im Gespräch mit unserer Redaktion sagte. Als ernährungspolitisch engagierter Mensch sei sie dankbar für die Chance, Politik im größeren Stil mitgestalten zu dürfen. Es gehe darum, Alternativen zum Modell der Agro-Industrie zu entwickeln. Der Applaus in Deutschland ist ihr sicher.

Andernorts in der EU kann man mit solchen Standpunkten indes wenig anfangen. So sind die Menschen in Ost- und Südeuropa deutlich weniger empfänglich für grüne Themen wie nachhaltige Lebensmittelproduktion und Klimaschutz. Wie schon vor fünf Jahren spielen ökologische Parteien in Polen, Bulgarien, Ungarn, Tschechien, Rumänien und der Slowakei ebenso wenig eine Rolle wie auf Zypern, Malta und in Italien. Das zeigen die Ergebnisse der Europawahl.

Fernsehköchin Sara Wiener beflügelt Österreich Grüne

Zwar haben neben Deutschland und Frankreich die Grünen auch in Großbritannien, Irland sowie Belgien zugelegt. Und auch in Österreich sind sie – offenbar dank Fernsehköchin Wiener – von den Totgesagten auferstanden. Europas Grüne können nun mit insgesamt 69 Abgeordneten ins Europaparlament einziehen; das sind 17 Sitze mehr als sie in der abgelaufenen Legislaturperiode hatten.

Doch nirgendwo sonst haben die Grünen so gut abgeschnitten wie in Deutschland. Mehr Klimaschutz und Umweltbewusstsein muss man sich offenbar leisten können. Tatsächlich haben in der Vergangenheit oft Besserverdienende Grün gewählt; das haben Studien wiederholt gezeigt. Das könnte mit ein Grund dafür sein, warum die Grünen in Ländern, die wirtschaftlich noch aufholen müssen, nach wie vor politisch kaum eine Rolle spielen. Ob sich das ändern wird?

In Deutschland weisen die Wähler den Grünen neben dem Klima- und Umweltschutz vor allem Kompetenzen beim Umgang mit Einwanderung und Migration zu. Damit ist im Osten der EU kein Staat zu machen. In Ungarn, Tschechien, Bulgarien, Rumänien und der Slowakei sorgen sich viele Menschen vor zu viel Einwanderung; sie goutieren eine Politik der weitgehenden Abschottung. Positive Stimmen zur Einwanderung gibt es dort kaum.

Polen setzt immer noch vor allem auf Kohle-Strom

Und Italien und Griechenland leiden nach wie vor unter den immensen Zahlen von illegalen Migranten, die es in den Flüchtlingslagern nicht nur auf den Inseln zu versorgen gilt. Die EU lässt die beiden Länder damit immer noch weitgehend allein. So wundert es nicht, dass die Grünen auch dort nicht recht Fuß fassen können.

Ähnliches gilt für den Bereich Klimaschutz. So machen Bulgarien und Rumänien Fortschritte beim Umweltschutz eher auf dem Papier als in der Praxis. Und in Polen spielt der Kohlesektor spielt dort nach wie vor eine wichtige Rolle. Millionen Polen profitieren von billiger Kohle sowohl zum Heizen als auch als in Form von Strom.

„Die polnische Energiepolitik entzieht sich hartnäckig jeglichen Modernisierungsmaßnahmen und tut sich schwer mit der Festlegung langfristiger Klimaziele“, schreibt der polnische Politologe Rafał Riedel in einer Analyse. Bei der Bevölkerung sieht er einen „Mangel an ökologischem Bewusstsein“. Schon befürchtet der Politikwissenschaftler Riedel weitreichende ökonomische Folgen.

„Die Kurzsichtigkeit, die seit Jahrzehnten in der polnischen Energiepolitik zu beobachten ist, beginnt Folgen in Form struktureller Entwicklungsbarrieren zu zeigen, die sich negativ auf das langfristige Wachstum auswirken können“. Noch aber ist es nicht soweit, dass derlei Warnungen ökologischen Parteien nennenswerten Zulauf und Wählerstimmen bescheren.