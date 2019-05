Ein Wähler füllt in einer Wahlkabine in Rom seinen Stimmzettel aus. Foto: Alessandra Tarantino/AP

Berlin. „Schicksalswahl“ - so wurde die Europawahl vorab tituliert. Nun zeichnet sich ab: CDU/CSU und SPD müssen herbe Verluste hinnehmen. Dies könnte - gepaart mit den Ergebnissen der Landtagswahl in Bremen - auch die große Koalition in Berlin erschüttern.